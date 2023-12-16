Кожевников похвалил сборную «Россия 25» за проявленный характер в матче с Белоруссией
- РИА Новости
«Ребята большие молодцы, но они и обязаны быть сильнейшими. Соперник стремился играть от обороны и делал всё возможное, чтобы не пропустить, но наши хоккеисты смогли додавить белорусов и проявили свой характер, а это одно из главных качеств. Сыграла психология победителей», — сказал Кожевников RT.
Ранее главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг поделился эмоциями после матча Кубка Первого канала со сборной Белоруссии.