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Кожевников похвалил сборную «Россия 25» за проявленный характер в матче с Белоруссией

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал победу сборной «Россия 25» над командой Белоруссии в матче Кубка Первого канала.
Кожевников похвалил сборную «Россия 25» за проявленный характер в матче с Белоруссией
  • РИА Новости

«Ребята большие молодцы, но они и обязаны быть сильнейшими. Соперник стремился играть от обороны и делал всё возможное, чтобы не пропустить, но наши хоккеисты смогли додавить белорусов и проявили свой характер, а это одно из главных качеств. Сыграла психология победителей», — сказал Кожевников RT.

Ранее главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг поделился эмоциями после матча Кубка Первого канала со сборной Белоруссии.

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