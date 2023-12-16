Несгибаемый характер: сборная «Россия 25» забросила три шайбы в концовке и обыграла Белоруссию на Кубке Первого канала

Сборная «Россия 25» одержала волевую победу над Белоруссией в матче Кубка Первого канала. В первом и во втором периодах соперники обменивались шайбами, а в составе хозяев отличились Никита Гребёнкин и Василий Глотов. В заключительном отрезке Вадим Мороз в третий раз вывел гостей вперёд. Однако в концовке подопечные Романа Ротенберга воспользовались удалениями в составе оппонента и перевернули ход встречи. Большинство реализовали Александр Никишин и Сергей Толчинский. А за 42 секунды до финальной сирены пустые ворота поразил Илья Сафонов.

Матч с Белоруссией во многом стал для сборной России определяющим на турнире. Поскольку обе команды стартовали с побед над Казахстаном и «Звёздами и ВХЛ» соответственно, успех в очном противостоянии серьёзно приближал одну из них к завоеванию трофея.

А для подопечных Романа Ротенберга он был важен вдвойне. Дело в том, что в прошлом году белорусы произвели фурор на Кубке Первого канала. Тогда они также оказались сильнее казахстанцев, а в ключевой встрече в серии буллитов обыграли хозяев и сенсационно финишировали на первом месте.

Неслучайно наставник пообещал, что настрой у хоккеистов коллективов будет запредельным.

«Это международный уровень. Одно дело — играть в клубе, а другое — за страну. Думаете, Белоруссии не хватит мотивации? Там на уровне президента страны мотивация. Это хорошо, это правильно, потому что это сборная. Совершенно другой уровень. Спросите хоккеистов, они подтвердят», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Сам он произвёл серьёзные перестановки в составе. Например, в первое звено оказался переведён Никита Гребёнкин, а Никиту Коростелёва, напротив, опустили в четвёртое. Не лучшим образом оценили действия в предыдущей игре и Василия Атанасова. Молодую звезду «Торпедо» заявили лишь 13-м нападающим. А его одноклубника Максима Шабанова вовсе вывели из заявки.

Не успела прозвучать стартовая сирена, как отечественные хоккеисты, подгоняемые тысячами болельщиков, бросились вперёд. Они буквально прижали оппонентов к воротам и через пас стремились найти свободные зоны в обороне. Однако гости оказались к этому готовы и защищались спокойно и дисциплинированно, стараясь не оставлять пространства.

Моменты у чужих ворот всё же возникали, но выше всяких похвал действовал Алексей Колосов. Например, он справился с мощным щелчком Михаила Воробьёва в упор. Особенно тревожно за вратаря стало, когда Никиту Жихарева удалили на две минуты. Но Колосов даже в неравных составах оказался непробиваем. Всего же в первом периоде он совершил 11 сейвов.

А на седьмой минуте абсолютно не вытекающим из логики матча голом отметились белорусы. Причём соорудили его два представителя СКА — Владимир Алистров и Степан Фальковский. Первый выиграл борьбу у борта, а второй с близкого расстояния пробил ещё одного одноклубника — Никиту Серебрякова.

Пропустив, россияне бросились в атаку с ещё большим желанием и вскоре восстановили равновесие. Отрадно, что оправдал перевод в ведущее звено Гребёнкин. Воробьёв проявил себя молодцом на вбрасывании. Сергей Толчинский нанёс бросок, а Никита оказался первым на добивании.

Сценарий второго отрезка вышел практически идентичным. Коллектив Ротенберга летел вперёд, владел подавляющим преимуществом и создавал моменты, но очень хорош был Колосов. Чего стоит хотя бы эпизод, когда Атанасов прорвался по центру и с неудобной руки бросил в дальний. Голкипер не слишком хорошо видел происходящее, но умудрился своевременно вытянуть щиток. Чуть позже Василий Глотов попытал счастья из левого круга, но Алексей выловил снаряд ловушкой.

А на 36-й минуте белорусы, до этого не придумавшие на чужой половине почти ничего, снова повели в счёте. На этот раз они убежали в контратаку два в одного, и Алистров, злой гений Серебрякова, выполнил результативный пас на Романа Горбунова. Ответ россиян получился стремительным. Причём удалось наказать соперников их же оружием. Потеря в средней зоне завершилась классным рывком Василия Глотова и точным выстрелом.

В заключительном периоде болельщикам тоже пришлось поволноваться. На льду пошёл более аккуратный хоккей, а вратари вступали в игру всё реже. Все прекрасно понимали: любая ошибка может оказаться роковой. Увы, допустила её «Россия 25». Очередная оплошность в чужой зоне закончилась стремительным выпадом визави три в одного и голом Вадима Мороза.

К чести хозяев, они не опустили рук и в концовке прижали гостей к воротам. Те были вынуждены в полном составе отойти на свою половину. Сперва у подопечных Ротенберга мало что получалось. Они владели шайбой только у бортов, а опасно бросать им не позволяли.

Однако постоянное давление принесло свои плоды и привело к удалениям. Сначала Фальковский отправился на скамейку за подножку. Александр Никишин моментально реализовал большинство мощным щелчком с кистей. Затем подвёл партнёров Максим Сушко, на ровном месте атаковавший в район головы Атанасова. И вновь россияне идеально распорядились представившимся шансом. Толчинский выполнил прострел на дальнюю штангу, и снаряд от клюшки Даниила Бокуна влетел в сетку.

Дважды пропустив, белорусы вынуждены были рисковать и менять вратаря на шестого полевого, но лишь позволили Илье Сафонову поразить пустой створ и поставить точку — 5:3.

«Благодарность болельщикам, они давали нам энергию. Наша команда вышла, понимая, что соперник — триумфатор прошлогоднего турнира. В начале создали много моментов, но подвела реализация. У каждого было огромное желание проявить себя и сыграть за родину. А когда не забиваешь ты, забивают тебе. Допустили несколько контратак, соперник их реализовал. Есть над чем работать. Ребята — молодцы! Забросили важнейшие шайбы и победили. Белорусы ловили всё на себя, самоотверженно играли, нам пришлось тяжело. Тем важнее этот успех», — подчеркнул после финальной сирены Ротенберг.

Другой отечественный коллектив, «Звёзды и ВХЛ», потерпел второе поражение на турнире. На этот раз он не справился с Казахстаном. Уже на первой минуте Егор Степанов допустил блокировку, и соперники мгновенно реализовали большинство.

После перерыва подопечные Николая Воеводина ответили гостям той же монетой, когда Артём Королёв задержал чужого нападающего клюшкой. В неравных составах россиянам долго не удавалось толком расставиться в зоне. Но всё решило индивидуальное мастерство как раз Степанова. Когда до выхода пятого полевого оставалось совсем немного, форвард совершил эффектный слаломный проход по правому борту и отправил снаряд в дальний.

Судьбоносным отрезком оказалась концовка второго периода, когда хозяева пропустили дважды. Сначала Никита Михайлис замкнул прострел Кирилла Панюкова, а затем вывел Артёма Королёва на богатырский щелчок едва ли не от синей линии. Шайба летела с такой скоростью, что Сергей Мурашов не смог толком среагировать. Причём до сирены оставалось всего две секунды. В заключительном отрезке «Звёзды и ВХЛ» устроили штурм ворот и нанесли более двух десятков бросков, но так и не сумели огорчить совершившего 39 сейвов Никиту Бояркина.

Таким образом, сборная Казахстана имеет шанс опередить «Россию 25» в итоговой таблице в случае победы в очном противостоянии, которое стартует в 15:00 мск 17 декабря. «Звёзды и ВХЛ» же постараются помочь соотечественникам и притормозить другого конкурента — Белоруссию.