Третьяк: Петербург заслужил проведение Кубка Первого канала по хоккею

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал проведение Кубка Первого канала в Санкт-Петербурге.

«Петербург заслужил проведение Кубка Первого канала. Здесь очень любят и развивают хоккей. Местный СКА из года в год демонстрирует высокий уровень хоккея. На матч сборной «Россия 25» с Белоруссией и вовсе нет билетов. Многие придут поддержать будущих звёзд хоккея. Нашу молодёжь очень важно поддержать именно в нынешний момент — в период отсутствия международных турниров. Это позволит сохранить игроков, а не отпускать их за границу. Помимо проведения турниров в Петербурге, ФХР работает над общим расширением географии: мы уже проводили соревнования в Туле, Челябинске, Астане, Красноярске. В планах — проведение соревнований и в других регионах», — заявил он RT.

Ранее Третьяк назвал участие команды «Звёзды и ВХЛ» в КПК по хоккею интересным новшеством.