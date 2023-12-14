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Третьяк назвал участие команды «Звёзды и ВХЛ» в КПК по хоккею интересным новшеством

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал участие команды «Звёзды и ВХЛ», составленной из игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), в Кубке Первого канала.
Третьяк назвал участие команды «Звёзды и ВХЛ» в КПК по хоккею интересным новшеством
  • РИА Новости

«Одно из интересных новшеств — это участие команды из ВХЛ. Очень важно, что этим ребятам дали возможность поиграть на таком уровне против национальных команд Белоруссии, Казахстана и «России 25». Отличная возможность продемонстрировать свои лучшие навыки и попытаться попасть в КХЛ», — передаёт слова Третьяка корреспондент RT.

Ранее сообщалось, что Белоруссия разгромила Казахстан в первом матче Кубка Первого канала по хоккею.

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