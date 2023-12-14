Третьяк назвал участие команды «Звёзды и ВХЛ» в КПК по хоккею интересным новшеством
- РИА Новости
«Одно из интересных новшеств — это участие команды из ВХЛ. Очень важно, что этим ребятам дали возможность поиграть на таком уровне против национальных команд Белоруссии, Казахстана и «России 25». Отличная возможность продемонстрировать свои лучшие навыки и попытаться попасть в КХЛ», — передаёт слова Третьяка корреспондент RT.
Ранее сообщалось, что Белоруссия разгромила Казахстан в первом матче Кубка Первого канала по хоккею.