Третьяк назвал участие команды «Звёзды и ВХЛ» в КПК по хоккею интересным новшеством

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал участие команды «Звёзды и ВХЛ», составленной из игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), в Кубке Первого канала.

«Одно из интересных новшеств — это участие команды из ВХЛ. Очень важно, что этим ребятам дали возможность поиграть на таком уровне против национальных команд Белоруссии, Казахстана и «России 25». Отличная возможность продемонстрировать свои лучшие навыки и попытаться попасть в КХЛ», — передаёт слова Третьяка корреспондент RT.

Ранее сообщалось, что Белоруссия разгромила Казахстан в первом матче Кубка Первого канала по хоккею.