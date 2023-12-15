«Было желание доказать, что я лучший»: Самонов — о доверии в «Салавате» и голе в Матче звёзд КХЛ

Стать одним из лучших вратарей текущего сезона КХЛ помогло доверие тренерского штаба «Салавата Юлаева». Об этом в интервью RT заявил Александр Самонов. По его словам, работать с Виктором Козловым достаточно просто, а конкурент за место в воротах Илья Ежов всегда поддерживает. Хоккеист также поделился впечатлениями от гола в Матче звёзд КХЛ, объяснил, почему неожиданный обмен из СКА в «Северсталь» год назад пошёл ему только на пользу, и рассказал, как на него повлияло рождение ребёнка.

— Скажите честно, ваш гол в полуфинале Матча звёзд КХЛ стал частью шоу? Заранее договаривались о том, что забьёте?

— Не могу сказать, что это было исключительно шоу, хотя, понятно, выступали для зрителей. Можно сказать, импровизировал. Когда увидел, как дивизион Харламова снял вратаря в концовке первого периода, понял, что есть реальный шанс забить. Я и до того пытался поразить чужой створ. Да и ребята сказали: «Будем играть на тебя. Если что, сразу бросай». Слава богу, точно попал, и шайба залетела в сетку прямо с сиреной. Не скрою, было очень приятно.

— Для вас это первый Матч звёзд КХЛ в карьере. Летом могли представить, что, едва перебравшись в «Салават Юлаев», получите приглашение?

— Об этом точно не думал. Всегда стараюсь просто трудиться, работать и выкладываться по максимуму. Спасибо большое болельщикам, которые отметили меня и включили в состав. Но и без моих партнёров по команде никакого вызова не было бы.

— В текущем сезоне КХЛ вы занимаете второе место как по коэффициенту надёжности, так и по проценту отражённых бросков, уступая только Илье Проскурякову из «Авангарда», который провёл намного меньше встреч. А по сухарям лидируете вместе с Иваном Федотовым и Филиппом Долгановым. При этом лишь в двух противостояниях вы отбивали меньше 90%. Чем можно объяснить такую стабильность?

— Работа и ещё раз работа. Да, ошибок пока действительно почти не допускаю. Наверное, переосмыслил какие-то вещи, отсюда солидный результат. Немного поменял ту же летнюю подготовку. Ну и, конечно, крайне важно доверие со стороны тренерского штаба и руководства. Плюс ребята помогают и бросаются под шайбы. Сошлось воедино несколько факторов.

— В «Салавате» на вас изначально сделали ставку как на «первого номера», чего не было в том же СКА. Такое отношение придало уверенности в себе?

— Это очень важный момент. Хотя летом, когда вели переговоры с клубом, никто не гарантировал, что стану основным голкипером. Но подразумевалось, что на меня рассчитывают в перспективе. Неслучайно подписали контракт сразу на три года. Я со своей стороны не ставил заоблачных требований, мол, согласен исключительно на статус «первого номера». Его ещё необходимо оправдывать каждый день. Это я и делаю.

— Если бы понимали, что не будете основным, не поехали бы?

— Всё равно согласился бы на предложение. Было желание доказать, что я лучший. А если ты неконкурентоспособен, кому ты нужен в КХЛ?

— В Уфе вы снова пересеклись с Ильёй Ежовым. Как складываются ваши взаимоотношения? Можно сказать, что вы дружите?

— Общаемся прекрасно. Когда был моложе и мы вместе защищали цвета «Витязя», учился у него. Теперь я чаще выхожу на лёд, но Илья на правах старшего продолжает делиться своим опытом. Он большой профессионал и с пониманием относится к тому, что реже играет. Вместе растём на тренировках в конкурентной среде. У нас сложился дуэт, в котором нет места зависти. Всегда поддерживаем друг друга. Если бы у меня не получалось и наставник сделал выбор в пользу Ежова, был бы только рад за него. И с его стороны со скамейки ощущаю только позитив.

— «Салават» — одна из лучших команд лиги по пропущенным шайбам. Но многие упрекают Виктора Козлова в закрытом хоккее. Насколько это справедливо?

— Сейчас уже коллектив не действует вторым номером постоянно. Думаю, мы показываем более интересную, атакующую игру. Стараемся работать на публику. Даже соперники из других команд это заметили. Не могу сказать, что действия в обороне здесь поставлены на качественно иной уровень. Мне просто сразу обрисовали мои функции. Но всегда можем обсудить с защитниками какие-то моменты. Моя задача в любом случае проста — ловить или отражать шайбу.

— Чем Козлов отличается от других тренеров, с которыми работали прежде?

— Он более спокойный. Всегда без лишних эмоций доносит свои требования до подопечных. Плюс важно, что сильно не ругает за ошибки. Он может указать на них, и, если ты не сделаешь выводы с течением времени, последуют санкции. Но нет такого, как в других клубах, что за помарку тебя тут же наказывают и отправляют в запас. Козлов сразу объяснил, что хочет видеть в моём исполнении. Просто стараюсь прислушиваться. А самое важное, повторюсь: обрёл стабильность. Вроде бы на меня выпадает не такой большой объём работы, как в той же «Северстали», но держу уровень и стараюсь выручать партнёров.

— В этом сезоне вы даже отличились результативной передачей в матче с «Трактором». Более того, в 2023-м она стала для вас третьей. Чувствуете себя особенным в этой связи?

— Конечно, в любом случае приятно набирать очки, ведь хоккей — мобильная игра. Здорово, что оказываю ребятам какую-никакую помощь. Не могу сказать, что испытываешь восторг, но ощущения отличные. Одно дело, когда ловишь шайбу, выполняя свою работу, и другое, когда ещё и участвуешь в атаке.

— Как вам сама Уфа? Не сложно было перебираться из Санкт-Петербурга?

— Классный город. С одной стороны — он небольшой, с другой — всё находится рядом. И всё необходимое для жизни имеется. Знаете, я до этого ведь как-то жил в Череповце, а он же ещё меньше. Можно сказать, чувствую себя как дома.

— В августе у вас родился сын. Как изменило появление ребёнка?

— Исключительно в лучшую сторону. Я однозначно стал более ответственным и пересмотрел некоторые вещи в жизни. В основном испытываю только позитив. Каждый день дарит неповторимые эмоции. Плюс пополнение в семье помогает переключаться со спорта. Бывает, возвращаешься после тяжёлого матча или тренировки выжатый как лимон. Но дома ждёт маленький сынок, который улыбается тебе. Это кайф.

— Принято считать, что на атлетах рождение детей сказывается негативно, поскольку они не могут так же концентрироваться на профессиональной деятельности как прежде и, например, не высыпаются. Вы с этим столкнулись?

— Наверное, у всех получается по-разному, но я пока испытываю только приятные эмоции. Проблем со сном у меня нет вообще, за что огромное спасибо супруге. Вместе с тем мы с ней — одна команда. По возможности стараюсь помогать ей во всём. Способен и подгузники поменять, и помыть, и встать покормить ночью.

— Когда планируете впервые отвести ребёнка на хоккей?

— Так он уже был на одном из наших домашних матчей вместе с женой. Получается, попал на игру всего в два месяца. Геройски выдержал на трибунах один период.

— Вы неоднократно говорили о том, что серьёзно занимаетесь йогой? Пытаетесь ли «подсадить» кого-то из партнёров?

— Если только вратарей, с которыми общаюсь. Стараюсь передавать свои знания. Надеюсь, коллеги со временем будут сами приходить к йоге, поскольку именно для нашей позиции она крайне полезна. Уже взял с меня пример Дмитрий Шугаев, с которым вместе выступали за «Северсталь». Мне кажется, результат налицо. Он стал мобильнее, быстрее передвигает ноги.

— В двух словах, для чего нужна йога хоккеистам?

— Во-первых, она укрепляет корпус. Во-вторых, «раскрывает» тазобедренные суставы. В-третьих, растягивает связки. Всё это крайне важно в работе голкипера. Да и всем спортсменам, считаю, йога была бы полезна.

— Сейчас вы являетесь лучшим вратарём КХЛ. Но ещё год назад СКА совершенно неожиданно обменял вас в не хватающую звёзд с неба «Северсталь», хотя летом и продлил контракт. Как вам объяснили произошедшее?

— Действительно, это было странно, так как меня регулярно выпускали на лёд. В том сезоне я провёл за петербуржцев 14 матчей, в которых одержал десять побед. К сожалению, неудачно прошёл выезд на Дальний Восток, где потерпели три поражения. В Санкт-Петербурге такое не терпят. Вернулись домой. Следующий день у команды был выходным. И как раз вечером мне позвонили и сказали: «Мы приняли тяжёлое решение для клуба, но приходится расставаться». Сообщили об этом представители как тренерского штаба, так и руководства. Отреагировал абсолютно спокойно. Тут же собрался, нашёл квартиру в Череповце и отправился туда. Шока точно не было. Такова работа хоккеистов. Порой приходится менять коллективы. В любом случае это был не мой вердикт. Мне сказали, и я уехал. Обиду тоже не затаил.

— Вы четыре года провели в СКА. Нет ощущения недосказанности за тот период, чувства, что можно было выступить лучше?

— Честно говоря, не думал об этом. Сколько предоставили игрового времени, столько предоставили. Наверное, всё заслуженно. Зато там я прошёл хорошую школу жизни. Были ведь моменты и когда часто выходил на лёд, а петербуржцы демонстрировали хороший хоккей. Жаль только Кубок Гагарина завоевать не удалось. Но сейчас общаюсь из ребят только с Василием Глотовым.

— Не было опасений, что из Череповца сложно будет попасть в другой топ-клуб?

— Если я вернулся, значит, всё было не зря. Прекрасно знал себе цену даже в такой непростой момент. Тут было очень важно повести себя правильно. Можно ведь было обидеться на весь мир и закончить. Я же хотел поменять что-то в карьере и двигаться вперёд. В итоге оказался в «Салавате Юлаеве». Воспринял произошедшее как вызов. Это была интересная ситуация. Всё произошедшее сделало меня только сильнее. При этом череповчанам хочется сказать исключительно слова благодарности. Там собрался неплохой коллектив.

— Теперь, когда удалось вернуться на этот уровень, какие задачи ставите перед собой?

— На первом плане командные успехи. Будем смотреть, чего достигнем весной. Считаю, уфимцам по силам взять Кубок Гагарина в текущем сезоне. Для этого требуется, чтобы каждый парень в раздевалке поверил в успех и в то, что мы способны взять верх над любым соперником в лиге. Тем более, другие гранды испытывают сложности. Но делать далеко идущие выводы по встречам «регулярки» не стоит, всё-таки плей-офф — другой турнир.

— Нет желания попробовать себя в НХЛ? Русские вратари там всегда были в фаворе.

— Если получится, поеду в Северную Америку. Нет — продолжу работать в России. Повторюсь, пока хочу только взять трофей с «Салаватом Юлаевым».