Голы Аршавина и Широкова, буллит Тер-Аргучинцева и ананас Атанасова: как завершился звёздный уик-энд КХЛ

В Санкт-Петербурге завершился звёздный уик-энд КХЛ. В решающем матче дивизион Харламова взял верх над дивизионом Тарасова. Как и в недавней встрече регулярки «Спартак» — «Динамо» в основное время команды забросили друг другу по семь шайб, причём в числе прочих точными бросками отметились экс-футболисты Андрей Аршавин и Роман Широков. В «лотерее» же пробить вратаря удалось только Семёну Дер-Аргучинцеву. Между тем в конкурсе буллитов Василий Атанасов вышел на площадку в большой маске ананаса, а Дмитрий Сычёв отправил в чужие ворота не только шайбу, но и маленький футбольный мяч. А Кэмерон Ли и Бреннан Менелл, недавно получившие российское гражданство, удивили болельщиков национальными нарядами.

Решающие матчи и яркие конкурсы

Матч звёзд КХЛ – 2023 навсегда вошёл в историю. Во-первых, состоялось официальное открытие вмещающей 21,5 тыс. зрителей «СКА Арены». Во-вторых, с ходу был установлен рекорд посещаемости подобных шоу-встреч — 19 682 человека. Оказалось, перебито достижение Матча звёзд КХЛ восьмилетней давности в Минске (15 100 зрителей). Порадовали и хоккеисты, забросившие в двух полуфиналах в общей сложности 28 шайб.

В воскресенье, 10 декабря болельщиков ждал не менее яркий и насыщенный день. В противостоянии за третье место должны были сойтись дивизионы Чернышёва и Боброва, а в решающем — Тарасова и Харламова. Таким образом, сборная последнего добралась до финала во второй раз подряд. В 2022-м она уступила и теперь имела отличную возможность всё-таки взять верх.

При этом наставники обоих коллективов давали понять, что серьёзно к происходящему на льду никто не относится.

«Это же всё понарошку. Мы смеёмся, позитивная обстановка. Стараемся не испортить праздник. Мы все отвечаем за юмор», — подчеркнул наставник дивизиона Харламова Андрей Разин, которому помогал Андрей Аршавин.

Не менее интересными обещали получиться и традиционные конкурсы. Если накануне атлеты соревновались в силе броска и его точности, а капитаны приняли участие в собственном противоборстве, то во второй день состоялось ещё три состязания.

Сначала спортсменам предстояло определить самого быстрого. По одному представителю от каждой дружины пробегали круг на скорость. Завершал программу небольшой турнир для вратарей — надёжная защита.

Но, разумеется, вишенкой на торте оказался конкурс буллитов, в котором можно использовать предметы, не относящиеся к хоккею. В предыдущие годы участники подходили к нему максимально креативно. Например, в прошлом году Андрей Миронов и Александр Ерёменко исполнили бросок с настоящей продуктовой тележки. Экс-вратарь катил её, а защитник, сидя внутри, отправил шайбу в ворота. А в 2016-м Линус Умарк исполнил в прямом смысле огненный щелчок. Он поджёг крюк своей клюшки и нанёс бросок.

Порой звёзды исполняют просто невероятные по сложности трюки. В 2015-м сотворил чудо совсем юный Никита Гусев. Он, сблизившись с вратарём и контролируя снаряд между ног, развернулся вокруг собственной оси на 180 градусов и не оставил шансов голкиперу. Видео этого эпизода до сих пор является наиболее популярным на YouTube-канале КХЛ.

На этот раз ожидалось участие в конкурсах ассистентов главных тренеров из числа бывших футболистов. Александр Мостовой, помощник Алексея Жамнова, в беседе с RT признался, что организаторы попросили взять форму, не вдаваясь в детали. Подтвердил информацию и Аршавин.

«Я очень хочу исполнить буллит. Насколько знаю, такая возможность представится. Что придумаю? Могу попробовать сделать обычный бросок. Только в таком случае у меня появится шанс забить. Наш выход на лёд запланирован, но что точно предстоит делать, не знаю», — подытожил Андрей.

Наряды Ли и Менелла и двойной гол Сычёва

И уже за несколько часов до решающих встреч все четверо действительно были внесены в заявки. Сообщалось, что команды смогут использовать их в качестве джокеров.

Второй части звёздного уик-энда предшествовало яркое музыкальное шоу. Его изюминкой стало смешение классических видов искусств с выступлениям популярных современных исполнителей. Открыл его Большой эстрадно-симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением дирижёра Артёма Тетерина. Чуть позже прямо на льду станцевали звёзды балета. На сцене же спели несколько своих композиций Filatov & Karas и The Hatters.

Конкурсы же, как и накануне, удачно сложились для дивизиона Боброва. Победу в соревновании на скорость, к радости местных зрителей, одержал форвард СКА Владимир Алистров, преодолевший площадку по кругу за 14,1 с. Помогли первенствовать ему Николай Голдобин и Павел Порядин, размявшие партнёра перед стартом прямо у борта.

Ну а соревнование на самый яркий буллит оправдало все ожидания. Хоккеисты креативно подошли к нему и немало повеселили присутствующих. Представители дивизиона Чернышёва запомнились выходом на лёд Сычёва. Он появился в паре с Владимиром Ткачёвым. Вдвоём они попытались отправить в сетку одновременно шайбу и футбольный мяч. Экс-нападающий сборной России справился с обеими задачи. Мячик он вовсе забил головой в падении, произведя фурор.

Ярко проявили себя и два легионера, недавно получившие российское гражданство. Кэмерон Ли из «Амура» надел на голову ушанку и взял с собой маленькую баночку красной икры, которой попытался сыграть как шайбой. В итоге презент достался арбитру. А Бреннан Менелл из «Динамо» нарядился в косоворотку и льняную рубаху и, не сумев пробить Джереми Смита, подарил ему упаковку чак-чака.

Не обошлось без упоминания еды и при попытке Василия Атанасова. Обыгрывая собственную фамилию, он появился на льду в большой маске ананаса. А двое детей Никиты Серебрякова подарили соответствующие фрукты всем командам. В итоге именно данный буллит болельщики признали лучшим.

Немало было и других запоминающихся буллитов. Например, Никита Гребёнкин натянул на голову искусственную лысину, пародируя своего наставника по «Металлургу» Разина. Никита Коростелёв из «Северстали» надел форму одноклубника Данила Аймурзина, пропустившего Матч звёзд КХЛ из-за повреждения и наблюдавшего за происходящим с трибун. А 18-летний Владимир Михалёв повторил знаменитый щелчок Гусева образца 2015-го.

Наконец, в конкурсе вратарей победу одержал Владислав Подъяпольский, вышедший на площадку в специальном шлеме с помпоном. При этом один из бросков реализовал Сычёв.

Голдобин в роли судьи и голевое пиршество в финале

Активное участие он и Александр Мостовой приняли и в матче за третье место. Они регулярно появлялись на льду и подключались к атакам. Чувствовалось, оба очень хотят отличиться. Бывший капитан сборной России сразу же вышел почти один на один с Антоном Красоткиным, но не сумел его перехитрить. Чуть позже аналогичный шанс упустил его коллега.

Дивизион Боброва быстро добился комфортного преимущества в счёте благодаря броскам Александра Никишина и Владимира Алистрова. Однако оппоненты моментально восстановили статус-кво. Голами отметились Ли и Игорь Чернышов. Но всё же подопечные Жамнова выглядели сильнее. Вскоре Алистров оформил дубль, а Голдобин переиграл Красоткина.

Заметен был и Серебряков. В одном из эпизодов он смело пошёл в атаку и даже прорвался на ударную позицию, но не смог обмануть визави. А незадолго до сирены на перерыв шайба застряла в его амуниции, и потребовалось минута, чтобы обнаружить её.

Во втором периоде коллектив Жамнова и Мостового не упустил своего, а главным героем в их составе стал Михаил Бердин. Он не только отказался пропускать, совершая один сейв за другим, но и едва не поразил чужой створ. После паса партнёра он бросил наверняка, но снаряд срикошетил в сетку от чужой клюшки.

В концовке в составе победителей напомнил о себе оформивший дубль Атанасов. А Голдобин, какое-то время проведший в маске партнёра в виде ананаса, сначала попытался в шутку подраться с Ли, а затем вовсе попробовал себя в роли судьи.

Финал же превратился в настоящее украшение турнира. Широков и Аршавин по примеру Мостового и Сычёва тоже вышли на площадку. Андрея на тренерской скамейке заменил другой бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров. Он успевал не только прямо на лавке подписывать предметы амуниции для зрителей, но и «пихал» друзьям.

Аршавин в дебюте критики явно не заслуживал. Бронзовый призёр Евро-2008 накануне Матча звёзд КХЛ скромно называл свой уровень игры слабеньким, однако приятно удивил всех присутствующих. Уже на третьей минуте он открыл счёт прицельным щелчком в угол. Более того, в середине стартового периода он ещё и ассистировал Сергею Колесникову. Довольно активен Андрей был в дальнейшим и вполне мог отличиться ещё.

Широков поначалу оказался не так заметен, но за 36 секунд до перерыва помог Виталию Пинчуку сравнять счёт — 2:2.

В начале заключительного отрезка дивизион Тарасова, казалось, совершил решающий рывок, трижды огорчив Подъяпольского. Один из голов записал себе в актив Широков. Экс-хавбек «Зенита» открылся на дальней штанге и замкнул прострел.

Подопечным Разина и Аршавина хватило чуть более двух минут, чтобы самим восстановить статус-кво. В том числе забил Александр Радулов. Далее события на льду развивались с невероятной скоростью. На 18-й минуте Никита Нестеров вывел дивизион Тарасова вперёд. В составе оппонента на это точными бросками ответили Трой Джозефс и Никита Гребёнкин. Однако Ярослав Лихачёв за 29 секунд до сирены перевёл противостояние в серию буллитов.

В ней Алексей Колосов и Подъяпольский поначалу не пропускали совсем. Показательно, что решающей оказалась попытка Семёна Дер-Аргучинцева, вызванного на Матч звёзд КХЛ в последний момент вместо заболевшего Матвея Мичкова. Таким образом, дивизион Харламова со второй попытки всё-таки завоевал трофей.