Аршавин — о должности тренера в Матче звёзд КХЛ: постараюсь не мешать Разину
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«Стал помощником Андрея Разина всего две-три недели назад. Такое предложение сделал Дмитрий Сычёв. Решил, почему бы не согласиться. Ответил: «Давай, хорошо». Постараюсь не мешать Андрею Владимировичу. Что скажут делать, то и буду. Если понадобится постоять в углу — пожалуйста. Ни на что не претендую», — заявил Аршавин RT.
Ранее Аршавин рассказал, кого считает лучшим хоккеистом среди футболистов.