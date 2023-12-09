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Аршавин — о должности тренера в Матче звёзд КХЛ: постараюсь не мешать Разину

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Член правления петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о своей должности в Матче звёзд КХЛ.
Аршавин — о должности тренера в Матче звёзд КХЛ: постараюсь не мешать Разину
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Стал помощником Андрея Разина всего две-три недели назад. Такое предложение сделал Дмитрий Сычёв. Решил, почему бы не согласиться. Ответил: «Давай, хорошо». Постараюсь не мешать Андрею Владимировичу. Что скажут делать, то и буду. Если понадобится постоять в углу — пожалуйста. Ни на что не претендую», — заявил Аршавин RT.

Ранее Аршавин рассказал, кого считает лучшим хоккеистом среди футболистов.

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