Аршавин: лучший хоккеист среди футболистов — Широков, Мостовой выглядел слабенько

Член правления петербургского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, кого считает лучшим хоккеистом среди футболистов.

«Кто лучший хоккеист среди экс отечественных футболистов? Назову Романа Широкова. А вот Мостовой, когда я с ним пересёкся на льду, выглядел слабенько. Ему постоянно пихали со скамейки за обрезы. Я же стараюсь, как и на поле, выдавать ювелирные передачи. Лучше сделаю пас, чем брошу. Пока я всё-таки слабенький, тем более играю не так часто. В хоккее нагрузки не менее серьёзные, а другие. Сколько я ни выходил на лёд, никогда ничего не болело. Стоит же провести футбольный матч, как сразу ощущается дискомфорт», — заявил Аршавин RT.

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