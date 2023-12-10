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Иностранные игроки остались довольны организацией Матча звёзд КХЛ

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Словацкий защитник ярославского «Локомотива» Мартин Гернат считает, что Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был организован на высоком уровне.

«Думаю, это хороший опыт в плане моего участия в таких играх. Я ни разу не участвовал в Матчах звёзд, это у меня в первый раз. Мне понравилось быть здесь — всё было прекрасно организовано. Самое классное — быть рядом с ребятами, пообщаться с великими игроками и тренерами», — цитирует игрока сборной дивизиона Тарасова ТАСС.

Словак также признался, что ему очень понравилась новая «СКА Арена» в Санкт-Петербурге.

«Атмосфера была прекрасная. Мы хорошо повеселились», — добавил Гернат.

Матч звёзд КХЛ проходит с 9 по 10 декабря. «СКА Арена» вмещает 21,5 тыс. зрителей и является самой большой ареной в мире для проведения хоккейных матчей.

Ранее главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов сообщил, что перерыв на Матч звёзд КХЛ подоспел вовремя для красно-белых.

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