Иностранные игроки остались довольны организацией Матча звёзд КХЛ

Словацкий защитник ярославского «Локомотива» Мартин Гернат считает, что Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был организован на высоком уровне.

«Думаю, это хороший опыт в плане моего участия в таких играх. Я ни разу не участвовал в Матчах звёзд, это у меня в первый раз. Мне понравилось быть здесь — всё было прекрасно организовано. Самое классное — быть рядом с ребятами, пообщаться с великими игроками и тренерами», — цитирует игрока сборной дивизиона Тарасова ТАСС.

Словак также признался, что ему очень понравилась новая «СКА Арена» в Санкт-Петербурге.

«Атмосфера была прекрасная. Мы хорошо повеселились», — добавил Гернат.

Матч звёзд КХЛ проходит с 9 по 10 декабря. «СКА Арена» вмещает 21,5 тыс. зрителей и является самой большой ареной в мире для проведения хоккейных матчей.

Ранее главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов сообщил, что перерыв на Матч звёзд КХЛ подоспел вовремя для красно-белых.