Шлем Гусева, горчичник Широкова, гол Самонова и хет-трик Шалунова: как стартовал звёздный уик-энд КХЛ

В Санкт-Петербурге состоялись полуфиналы Матча звёзд КХЛ. Во всех трёх конкурсах, предваряющих встречи, победу одержали представители дивизиона Боброва. Больше всех запомнился Никита Гусев, принявший участие в соревновании капитанов в пивошлеме. А оба противостояния завершились со счётом 8:6. Дивизиону Чернышёва обыграть дивизион Харламова не помог даже эффектный гол вратаря Александра Самонова. А дивизион Тарасова оказался сильнее дивизиона Боброва благодаря хет-трику Максима Шалунова. Ассистент же Алексея Кудашова Роман Широков получил от судьи жёлтую карточку.

Матч звёзд КХЛ давно превратился в приятную традицию и большой праздник для болельщиков. Противостояние, собирающее сильнейших хоккеистов лиги, проводилось с первого года её основания. Для начала друг с другом играли сборные России и легионеров. Затем соперничали команды Востока и Запада. Наконец, начиная с 2017-го сходились четыре коллектива дивизионов.

Лишь однажды встречу не провели. В 2020-м она должна была состояться в Риге, но была отменена из-за пандемии коронавируса. По той же причине спустя два года матч в Челябинске перенесли с января на декабрь. Однако шоу в Санкт-Петербурге стало по-настоящему особенным, поскольку оказалось приурочено к открытию «СКА Арены».

Возведение огромного стадиона на месте снесённого СКК «Олимпийский» началось в 2020-м и продолжалось три года. Изначально планировалось, что тут состоятся поединки чемпионата мира 2023 года, но турнир в итоге прошёл в Латвии и Финляндии.

Несмотря на это, арена должна была принять первых зрителей ещё год назад. Даже обсуждалась организация здесь Кубка Первого канала. В итоге первая тестовая встреча состоялась только в сентябре: на лёд вышли строители в компании с Ильёй Ковальчуком. Матч звёзд же стал дебютным официальным мероприятием.

Главная особенность объекта — невероятные по меркам хоккея размеры. В городе на Неве сразу хотели возвести самый большой стадион в мире. Во многом это удалось, ведь только общая его площадь составляет почти 200 тыс. кв. м. Трибуны во время игр способны вместить 21,5 тыс. зрителей, а на концертах — и того больше. Со стороны он скорее напоминает обычную футбольную арену, но никак не хоккейную. С верхнего яруса на площадку вовсе открывается невероятный вид. Впечатляющей оказалась и стоимость, которая перевалила за 60 млрд рублей.

«Мы хотим принять больше 20 тыс. зрителей в день. Надеюсь, у нас всё получится. Команда профессиональная, многие прошли Олимпиаду-2014 в Сочи и ЧМ-2018 по футболу. Она построена для петербуржцев и россиян, мы вложили в неё всю душу», — заявил генеральный директор «СКА Арены» Дмитрий Сватковский.

Задача с ходу оказалась перевыполнена. Накануне полуфиналов председатель совета директоров СКА Александр Медведев рапортовал о реализации всех билетов на Матч звёзд КХЛ.

Желание людей посетить мероприятие было объяснимо, ведь их ждало яркое зрелище. Противостоять друг другу, как и в прежние годы, должны четыре сборные дивизионов. На этот раз фишкой стало присутствие в тренерских штабах известных экс-футболистов. Алексею Жамнову, Андрею Разину, Михаилу Кравцу и Алексею Кудашову помогали соответственно Александр Мостовой, Андрей Аршавин, Дмитрий Сычёв и Роман Широков, которые и сами регулярно выходят на лёд.

Помимо непосредственно встреч, ожидались традиционные яркие конкурсы. Ну а предваряло их выступление музыкальных звёзд: ST, The Hatters и Filatov & Karas. Младшее поколение же особенно порадовало присутствие представителей медиахоккея. Перед игрой автограф-сессию провели игроки 2Drots и Hockey Brothers.

Полуфиналам предшествовала красочная церемония открытия, в которой рассказывалось о строительстве суперсовременного стадиона и этапах развития хоккея в городе.

На представлении же играющих команд особенно тепло болельщики приветствовали наставника дивизиона Харламова Аршавина, а также представляющих СКА Никиту Серебрякова и Александра Никишина, защищающих цвета дивизиона Боброва.

Любопытно, что многие участники появились на площадке в зимних шапках с помпонами. Такую же на скамейке надел и Аршавин. Но дальше всех пошёл вратарь «Лады» и дивизиона Харламова Владислав Подъяпольский, которому изготовили специальный бирюзовый шлем с помпоном.

Разумеется, не обошлось без специальных конкурсов. И в них равных не оказалось подопечным Жамнова и Мостового. Самый мощный щелчок (свыше 168 км/ч), к радости местных зрителей, нанёс Никишин. В соревновании на точность щелчка победу отпраздновал Павел Порядин из «Спартака».

Наконец, в конкурсе капитанов, в котором требовалось забросить шайбу в специально установленные цели разными способами, лучшим стал другой нападающий красно-белых — Николай Голдобин. Но наибольшее внимание обратил на себя Никита Гусев, вышедший на лёд в шлеме для пива в динамовских бело-голубых цветах. Тем самым он подшутил над слухами о своей любви к данному напитку. Позже форвард признался, что идея исходила именно от его клуба.

«Решили, что на конкурсы сделаем такое представление. Когда в прошлом году пошла тема с пивом, я видел много всего весёлого. Поначалу можно было брать комментарии, смеяться, чуть ли не плакать от смеха. Но я спокойно к этому отношусь», — приводит слова Гусева «Sport24».

Сами матчи проходили в дружественной атмосфере. Главной задачей хоккеистов было организовать шоу для болельщиков. Поэтому о настоящей борьбе речь не шла. А для увеличения результативности два периода по десять минут чистого времени проходили в формате «три на три». Уже в первом полуфинале зрители стали свидетелями невероятной развязки в противостоянии дивизионов Чернышёва и Харламова.

Поначалу равных не было коллективу Кравца и Сычёва. Уже на старте Владимир Ткачёв и Райли Барбер обеспечили партнёрам комфортное преимущество. В дальнейшем оппоненты сокращали отставание, но оранжевые не позволяли им подобраться слишком близко, например, Барбер оформил дубль. В концовке подопечные Разина и Аршавина сняли вратаря и поплатились за это. Самонов броском-парашютом со своего пятака поразил чужую рамку с сиреной.

Зато во втором отрезке дивизион Харламова совершил невероятный камбэк. При счёте 3:6, казалось, интрига умерла окончательно, но хоккеисты не собирались сдаваться. Начало спасению положил Семён Дер-Аргучинцев, вызванный в последний момент вместо приболевшего Матвея Мичкова. Затем отличился Никита Гребёнкин. А Трой Джозефс оформил дубль и восстановил равновесие.

Оппоненты, словно подыгрывая, усадили в запас голкипера и в концовке поплатились за это. Сергей Колесников и Никита Гребёнкин позволили коллективу взять верх. Разин не скрывал счастья и принимал поздравления от поклонников. А Аршавин сиял фирменной улыбкой и встречал каждый гол, довольно потрясая кулаком.

Во встрече дивизионов Боброва и Тарасова борьбы поначалу тоже не получилось. Команда Кудашова и Широкова сразу обеспечила себе комфортное преимущество в счёте. Пока подопечные забрасывали одну шайбу за другой, бывший капитан сборной России успевал раздавать автографы и общаться с окружающими. Отметился он и со знаком минус, когда принялся с улыбкой спорить с судьёй на ровном месте и получил за это импровизированную жёлтую карточку.

А на льду Максим Шалунов, Никита Гусев и Виталий Пинчук уже в дебюте обеспечили партнёрам комфортный отрыв. На пятой минуте Никита Коростелёв вовсе довёл дело до разгрома. Соперники ответили на это только точным щелчком Порядина.

В концовке подопечным Жамнова и Мостового удалось приблизиться в счёте благодаря броскам Голдобина и Летунова. Но затем спорную шайбу забросил Максим Шалунов. Алексей Колосов вроде бы поймал снаряд, но, как показал повтор, сделал это за линией — 3:6.

Однако и в данном поединке проигрывающая сторона едва не сотворила чудо. Великолепно проявил себя один из самых юных атлетов в ростере дивизиона Боброва Василий Атанасов. За три минуты он трижды ассистировал Порядину и дважды — одноклубнику из «Торпедо» Богдану Конюшкову. В общей же сложности он отдал четыре голевые передачи. А не славящийся результативностью Конюшков неожиданно вытащил свою команду.

Но в этой встрече лидер всё же не упустил своего. Бреннан Менелл реализовал выход один на один, а затем Шалунов оформил хет-трик и поставил точку — 8:7.

Таким образом, хоккеисты подарили болельщикам два потрясающих матча и россыпь красивых голов. В финале же померятся силами дивизионы Харламова и Тарасова.