15 голов в дерби, 100 побед Ротенберга, возвращение Ковальчука и отставка Немировски: главные события недели в КХЛ

«Спартак» проявил характер в матчах регулярного чемпионата КХЛ с «Динамо» и «Сочи», причём в дерби отыгрался со счёта 3:6 и взял верх в овертайме. А на следующий день клуб объявил о возвращении Ильи Ковальчука. СКА одержал 100-ю победу в лиге под руководством Романа Ротенберга и сократил отставание от лидеров Западной конференции до пяти очков. «Торпедо» не стало огорчать Игоря Ларионова в 63-й день его рождения, «Металлург» потерпел четыре поражения подряд перед перерывом на Матч звёзд, а «Сибирь» отправила в отставку Дэвида Немировски.

Невероятное дерби

Противостояние «Спартака» и «Динамо» стало настоящим украшением регулярки. Команды подарили болельщикам яркое зрелище и забросили 15 шайб на двоих. При этом обе подходили к дерби не в лучшем состоянии. Красно-белые потерпели пять поражений в шести матчах. Незадолго до встречи с соседями они умудрились уступить «Салавату Юлаеву» в серии буллитов, позволив соперникам отыграться в меньшинстве за 32 секунды до сирены. Бело-голубые же не справились с «Торпедо».

Поначалу казалось, что подопечных Алексея Жамнова ждёт очередное фиаско, ведь уже на первой минуте Александр Беляев открыл счёт. Однако в середине периода дуплетом выстрелили Максим Цыплаков и Павел Порядин. Гости ответили голами Даниила Пыленкова и Эрика О'Делла с интервалом в 24 секунды и ушли на перерыв, лидируя. На старте второго отрезка хозяева получили отличный шанс в виде двойного малого штрафа, но не только не воспользовались им, а пропустили. Когда же Егор Римашевский увеличил отрыв до трёх шайб, сложилось впечатление, что интрига умерла. Вскоре Даниэль Усманов сократил отставание, но Дмитрий Рашевский тут же его увеличил.

К чести спартаковцев, они не сдались и совершили камбэк. Сперва Порядин и Цыплаков сократили отрыв до минимума. В начале заключительного периода «Динамо» вовсе посыпалось, пропустив дважды менее чем за минуту, не помогла даже замена вратаря. Но в сложный момент в неравных составах Дмитрия Николаева огорчил О'Делл. В итоге судьба поединка решилась в овертайме, где коллектив Алексея Кудашова допустил грубую ошибку на смене и позволил Александру Беляеву поставить точку — 8:7. Таким образом, впервые в КХЛ обе дружины забили минимум по семь шайб в отдельно взятой встрече. Сам же он попал в топ-3 наиболее результативных в истории лиги.

Следом «Спартак» потрепал нервы поклонникам и во встрече с уступающим в классе «Сочи». К 50-й минуте москвичи уступали 1:2, но благодаря результативным броскам Джоуи Кина, Александра Беляева и Андрея Локтионова взял верх. А «Динамо» лишь в серии буллитов дожало «Северсталь».

Серия «Торпедо»

Между тем «Торпедо» после небольшого спада опять обрело уверенность. В конце ноября — начале декабря оно набрало максимум очков и делит четвёртое место в конференции со СКА. При этом удалось оставить не у дел сильных опасных оппонентов: «Локомотив», «Динамо», ещё недавно лидировавшую на Западе «Ладу» и «Металлург».

Особенно примечательным стал успех в противостоянии с москвичами, ведь он пришёлся на 63-й день рождения Игоря Ларионова. В этот вечер его подопечные порадовали наставника не только победой, но и проявленным характером. Большую часть времени им пришлось провести в обороне, но они не дрогнули. А особенно хорош был Адам Гуска, совершивший 37 сейвов. Вынудил его капитулировать лишь Илья Каблуков, мощным щелчком со средней дистанции восстановивший равновесие в середине третьего периода. В ответ очередной чудо-гол создал Василий Атанасов, совершивший сольный проход и точно бросивший с неудобной руки. В концовке же визави добили Алексей Кручинин и Максим Летунов.

В игре с магнитогорцами нижегородцы вовсе оказались почти в безвыходном положении, но и тут справились. Уже к четвёртой минуте до того непогрешимый Гуска пропустил дважды и уступил место на последнем рубеже Ивану Кульбакову. Больше гости подопечным Андрея Разина отличиться не позволили, а сами сравняли счёт во втором периоде. Последнее слово же осталось за Атанасовым, который в меньшинстве убежал в контратаку, обыграл защитника и не оставил шансов вратарю. Теперь в активе молодого нападающего значится ровно 38 очков (19 + 19) в 38 матчах. Кроме того, он продлил результативную серию до девяти игр.

Неожиданная осечка СКА

Продолжает радовать болельщиков и СКА, однако петербуржцы прервали победную серию на отметке 11 матчей. Впрочем, они и в предыдущих встречах были близки к тому, чтобы допустить осечку. Опять создал им проблемы скромный «Витязь». Месяц назад аутсайдер уступил фавориту только в серии буллитов, а теперь — в овертайме. Причём коллектив Романа Ротенберга снова позволил дружине из Московской области повести со счётом 2:0, но сотворил камбэк. А точку в овертайме поставил Михаил Воробьёв.

В Магнитогорске же всё дошло до «лотереи». Не успел судья произвести стартовое вбрасывание, как удалил Алексея Маклюкова за подножку. Большинство моментально реализовал Сергей Толчинский. Восстановили статус-кво хозяева лишь после перерыва, когда Данила Юров грамотно подставился под щелчок Макара Хабарова. Затем в меньшинстве осталась уже команда с берегов Невы, но усилиями Захара Бардакова даже вышла вперёд. Однако спустя 11 секунд Максим Карпов вновь сравнял счёт. Больше голов зрители не дождались, а в серии буллитов сильнее оказались гости.

Споткнулся же СКА об «Автомобилист». Неудача гранда тем удивительнее, что екатеринбуржцы совсем не блистали и в СМИ даже появилась информация об увольнении наставника Николая Заварухина и приходе на его место Ильи Воробьёва. Но в сложный момент подопечные сплотились вокруг своего тренера. В первую очередь это касается Владимира Галкина, номинально второго голкипера команды. Ещё в стартовом отрезке он парировал все 22 броска и позволил партнёрам оторваться — 2:0. Незадолго до второго перерыва Бардаков всё-таки вынудил вратаря капитулировать, а после него Толчинский вернул паритет. В итоге всё опять решилось в «лотерее», где Галкин совершил семь сейвов.

Любопытно, что следом «Автомобилист» обыграл ещё и «Салават Юлаев» в овертайме. А СКА реабилитировался перед поклонниками, не оставив шансов «Трактору». Более того, для Ротенберга данная победа оказалась сотой в КХЛ.

Спад «Металлурга»

«Металлург», напротив, выдав 11-матчевую серию из викторий, угодил в затяжное пике. Дружина Разина последовательно уступила «Барысу», СКА, ЦСКА и «Торпедо». Особенно неудачным получилось домашнее противостояние со столичными армейцами. Хозяева владели инициативой, создавали моменты, нанесли почти три десятка щелчков, но так и не сумели пробить поймавшего кураж Ивана Федотова.

А действующий обладатель Кубка Гагарина методично наказал оппонентов за ошибки. На восьмой минуте магнитогорцы допустили потерю в чужой зоне, и москвичи провели разящий контрвыпад, который завершил из левого круга Егор Соловьёв. В середине заключительного отрезка подопечные Сергея Фёдорова включили высокий прессинг, совершили отбор и вывели на бросок Фредрика Классона. А в концовке пустой створ поразил Константин Окулов. Неудивительно, что наставник назвал данный поединок одним из худших в исполнении подопечных.

Следом «Магнитка» сама позволила вернуться в борьбу нижегородцам, хотя обеспечила себе комфортный отрыв в дебюте и серьёзно перебросала автозаводцев — 33:20. Любопытно, что по количеству щелчков она взяла верх и над СКА с ЦСКА. Но не хватило реализации и удачи. Разин же назвал ещё одну важную причину спада — усталость.

«Функционалка у нас подседает. Ночные перелёты бесследно не проходят. Сваливать всё только на это не стоит. В Астане мы всё-таки недонастроились. Несерьёзно относились к моментам и пропускали лёгкие шайбы. <…> Многое зависит и от календаря. В ноябре он был лёгким, и мы хорошо прошли данный отрезок. Сейчас, правда, силёнки заканчиваются», — посетовал специалист.

Везение «Авангарда»

А вот другому гранду с Востока всё нипочём. «Авангард» обыгрывает и сильных, и слабых и делит первую строчку в таблице конференции с «Металлургом». В общей сложности он одержал 14 побед в 15 последних противостояниях. При этом отрезок с не самыми грозными коллективами получился непростым.

Подопечным Михаила Кравца пришлось проявлять характер как во встрече с «Нефтехимиком», так и «Амуром». В первой перед заключительным отрезком они вовсе уступали — 1:3. Однако Игорь Мартынов и Сергей Бойков восстановили статус-кво за полторы минуты, а в «лотерее» решающую попытку реализовал Рид Буше. Спустя пару дней американец вновь выручил партнёров, сравняв счёт в третьем периоде и ассистировав Владимиру Ткачёву. Попутно легионер продлил свою серию с голами до шести игр.

Но перед схваткой с «Барысом» лучший снайпер лиги приболел и не попал в состав. Его место в первом звене неожиданно занял молодой Александр Филатьев. 19-летний форвард лишь в текущем сезоне дебютировал в КХЛ и до того успел набрать всего три очка. Теперь же он отметился первой шайбой, ворвавшись в зону и бросив в девятку. А Ткачёв дважды ассистировал партнёрам и вырвался в лидеры гонки бомбардиров с 55 очками (15 + 40), опередив Николая Голдобина.

Возвращение Ковальчука в «Спартак»

Главным же трансферным событием недели, безусловно, стало возвращение Ильи Ковальчука в «Спартак». Слухи об этом ходили давно, да и сам Жамнов не скрывал факта ведущихся переговоров.

Решили объявить о сделке прямо по ходу дерби с «Динамо». Во время одной из пауз на кубе показали ролик, где ветеран жмёт руку тренеру. В концовке видео появилась надпись: «Добро пожаловать домой». Сам олимпийский чемпион, разумеется, тоже присутствовал на трибунах. После финальной сирены он рассказал о стоящих перед коллективом задачах.

«Попасть в плей-офф. А там посмотрим. Я ещё раз скажу, что пока только первый день в команде. <…> Знакомлюсь с ребятами, погружаюсь в атмосферу. Думаю, мы сработаемся. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы порадовать болельщиков результатом», — отметил Ковальчук.

А 6 декабря с ним подписали контракт до конца сезона. По данным «Спорт-Экспресс», за данный отрезок легенда заработает 15 млн. рублей. Жамнов же подчеркнул, что знает, как использовать 40-летнего нападающего, не выходившего на лёд два года.

«Никто не собирается форсировать его возвращение. Выпустим только тогда, когда будем понимать, что он готов. Надо сделать правильные шаги. Знаю, что он тренируется и находится в хорошей физической форме. В этом плане я в нём даже не сомневался. Думаю, скоро вы его увидите», — пообещал специалист.

Жёсткое решение «Сибири»

Не обошлось в преддверие Матча звёзд КХЛ и без тренерской отставки. К сожалению, смена рулевого в «Сибири» напрашивалась. Хотя летом мало кто мог предположить, что сотрудничество с Дэвидом Немировски получится столь непродолжительным.

Предполагалось, канадец поставит команде атакующий хоккей, который поможет привлечь зрителей на новый стадион.

Однако в 40 матчах под его руководством новосибирцы одержали всего 17 побед при 23 поражениях и находились на грани попадания в плей-офф. Увы, имелись проблемы и с результативностью. Общими усилиями они забросили только 92 шайбы. Во многом это связано с не самыми уверенными действиями новичков, на которых делалась ставка в атаке — Энди Андреоффа и Николая Прохоркина.

А после серии домашних осечек у руководства кончилось терпение. На смену иностранцу пришёл Сергей Кривокрасов, который имел шансы возглавить коллектив ещё в межсезонье вместо Немировски.

«Нас категорически не устраивает нынешний спортивный результат «Сибири». Необходимо принимать оперативные меры для выхода из кризиса, пока ещё есть возможность поправить ситуацию. Идёт уже вторая половина чемпионата, и каждый матч на счету», — объяснил генеральный директор клуба Кирилл Фастовский.

Сразу после этого «Сибирь» разгромила «Барыс», четырежды огорчив гостей ещё в первом отрезке.