Дубль Летунова помог «Торпедо» победить московское «Динамо» в матче КХЛ

Нижегородское «Торпедо» одержало победу над столичным «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Максим Летунов (шестая и 60-я минуты), по шайбе забросили Василий Атанасов (54-я) и Алексей Кручинин (60-я). В составе гостей голом отметился Илья Каблуков (51-я).

«Торпедо» с 47 очками расположилось на пятой строчке в таблице Западной конференции, где лидируют хоккеисты «Динамо» (53 балла).

Ранее СКА победил «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ.