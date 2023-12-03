Дубль Летунова помог «Торпедо» победить московское «Динамо» в матче КХЛ
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Встреча завершилась со счётом 4:1.
В составе победителей дубль оформил Максим Летунов (шестая и 60-я минуты), по шайбе забросили Василий Атанасов (54-я) и Алексей Кручинин (60-я). В составе гостей голом отметился Илья Каблуков (51-я).
«Торпедо» с 47 очками расположилось на пятой строчке в таблице Западной конференции, где лидируют хоккеисты «Динамо» (53 балла).
Ранее СКА победил «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ.