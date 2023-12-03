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Дубль Летунова помог «Торпедо» победить московское «Динамо» в матче КХЛ

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Нижегородское «Торпедо» одержало победу над столичным «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Дубль Летунова помог «Торпедо» победить московское «Динамо» в матче КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Максим Летунов (шестая и 60-я минуты), по шайбе забросили Василий Атанасов (54-я) и Алексей Кручинин (60-я). В составе гостей голом отметился Илья Каблуков (51-я).

«Торпедо» с 47 очками расположилось на пятой строчке в таблице Западной конференции, где лидируют хоккеисты «Динамо» (53 балла). 

Ранее СКА победил «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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