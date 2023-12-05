«Спартак» победил «Динамо» в одном из самых результативных матчей КХЛ в истории
Игра завершилась в овертайме со счётом 8:7.
В составе «Спартака» шайбы забросили Егор Филин, Николай Голдобин, Даниэль Усманов, а также Павел Порядин и Максим Цыплаков, оформившие по дублю. У «Динамо» отличились Иван Муранов, Даниил Пыленков, Егор Петухов, а также Егор Римашевский и Эрик О'Делл оформившие по дублю.
Победный бросок на счету Александра Беляева.
«Спартак» набрал 54 очка и возглавил Западную конференцию. В активе «Динамо» также 54 очка и вторая позиция.
Отметим, что этот матч вошёл в топ-3 результативных матчей в истории КХЛ. На первом месте игра «Барыса» с «Витязем» в 2009 году. Тогда команды на двоих забросили 17 шайб.
Ранее «Салават Юлаев» одержал пятую победу подряд в КХЛ.