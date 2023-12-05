«Спартак» победил «Динамо» в одном из самых результативных матчей КХЛ в истории

«Спартак» победил московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра завершилась в овертайме со счётом 8:7.

В составе «Спартака» шайбы забросили Егор Филин, Николай Голдобин, Даниэль Усманов, а также Павел Порядин и Максим Цыплаков, оформившие по дублю. У «Динамо» отличились Иван Муранов, Даниил Пыленков, Егор Петухов, а также Егор Римашевский и Эрик О'Делл оформившие по дублю.

Победный бросок на счету Александра Беляева.

«Спартак» набрал 54 очка и возглавил Западную конференцию. В активе «Динамо» также 54 очка и вторая позиция.

Отметим, что этот матч вошёл в топ-3 результативных матчей в истории КХЛ. На первом месте игра «Барыса» с «Витязем» в 2009 году. Тогда команды на двоих забросили 17 шайб.

Ранее «Салават Юлаев» одержал пятую победу подряд в КХЛ.