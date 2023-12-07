Ковальчук заявил, что у него осталась недосказанность по отношению к «Спартаку»

Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук признался, что очень доволен возвращением в московский «Спартак».

«В 2001 году я уезжал из Сокольников, в принципе, у меня сложилась неплохая карьера, но я посчитал, что у меня есть какая-то недосказанность по отношению к родному клубу. Очень приятно вернуться», — цитирует Ковальчука пресс-служба красно-белых.

По его мнению, «ребята здорово играют в этом году, тренерский штаб проделывает отличную работу».

«Руководство клуба делает всё, чтобы команда была успешной. Буду надеяться, что я помогу своим опытом, так что только вперёд, все вместе», — добавил Ковальчук.

Хоккеист подписал контракт с красно-белыми до конца текущего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игрок будет выступать под 71-м номером. 40-летний россиянин является воспитанником «Спартака». Он выступал за московский клуб с 1999 по 2001 год.

Последний раз нападающий играл в КХЛ в конце апреля 2021 года.

Ранее Владимир Плющев заявил, что авторитет Ковальчука в «Спартаке» будет непререкаемым.