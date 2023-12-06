Плющев: авторитет Ковальчука в «Спартаке» будет непререкаемым

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о подписании нападающего Ильи Ковальчука столичным «Спартаком».

«У Ковальчука есть опыт и умение объединять игроков вокруг себя, концентрировать их внимание на выполнении поставленных задач. Его авторитет в команде будет непререкаемым. Он сможет повлиять на игру своих партнёров и в критические моменты высказать своё мнение тренерскому штабу. У него есть на это моральное право», — цитирует Плющева «Матч ТВ».

Хоккеист подписал контракт с красно-белыми до конца текущего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игрок будет выступать под 71-м номером. 40-летний россиянин является воспитанником «Спартака». Он выступал за московский клуб с 1999 по 2001 год.

Последний раз нападающий играл в КХЛ в конце апреля 2021 года.

Ранее Ковальчук высказался о возвращении в «Спартак».