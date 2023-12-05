Ковальчук — о возвращении в «Спартак»: блудный сын вернулся домой

Российский хоккеист Илья Ковальчук высказался о возвращении в «Спартак».

«Когда официально подпишу контракт со «Спартаком»? Да вот сейчас уже, скоро — сегодня. Приятно, конечно, переходить в «Спартак». Блудный сын вернулся домой», — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».

Напомним, что 40-летний россиянин является воспитанником красно-белых. Он выступал за московский клуб с 1999 по 2001 год.

Последний раз нападающий играл в КХЛ в конце апреля 2021 года.

Ранее председатель попечительского совета ХК «Спартак» Александр Якушев подтвердил возвращение Ковальчука.