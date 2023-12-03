Якушев: впервые Ковальчук сыграет за «Спартак» 24 декабря

Председатель попечительского совета ХК «Спартак» Александр Якушев подтвердил возвращение Ильи Ковальчука.

«Я прекрасно отношусь к возвращению Ильи Ковальчука в «Спартак». Он начинал карьеру в нашем клубе, и символично, что он продолжит своё выступление именно в «Спартаке».

Это случится 24 декабря в домашнем матче с «Куньлунем». Это будет ретро‑игра. Очень приятно будет увидеть Илью в этом матче в составе московского «Спартака», — приводит слова Якушева «Матч ТВ».

Напомним, что 40-летний россиянин является воспитанником красно-белых. Он выступал за московский клуб с 1999-го по 2001 год.

Последний раз он играл в КХЛ в конце апреля 2021 года.

Ранее Алексей Жамнов заявил, что проведёт переговоры с Ковальчуком о выступлении за «Спартак».