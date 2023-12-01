Уверенность СКА, осечка «Металлурга», «сухари» Самонова и свитер для Бузовой: главные события недели в КХЛ

«Металлург» в гостях уступил «Барысу» и прервал серию из 11 побед подряд в регулярном чемпионате КХЛ, а «Спартак» и «Лада» потерпели по четыре поражения перед наступлением зимы и утратили лидерство в сводной таблице. СКА дома поочерёдно взял верх над всеми лидерами Западной конференции, а «Салават Юлаев» в шестой раз за сезон сохранил свои ворота в неприкосновенности. Илья Ковальчук может быть близок к возвращению в «Спартак», а «Ак Барс» подписал контракт с американским защитником Митчеллом Миллером.

Камбэк СКА со счёта 0:3

СКА продолжает приятно удивлять болельщиков и специалистов. Ещё недавно команда испытывала сложности и балансировала на грани попадания в плей-офф, но в ноябре одержала девять побед подряд и взлетела на пятое место в таблице Западной конференции.

Причём петербуржцы расправляются не с аутсайдерами, а с прямыми конкурентами в борьбе за Кубок Гагарина. Набрав девять очков в противостояниях с «Локомотивом», ЦСКА и «Спартаком», они следом в домашних стенах одолели «Торпедо» и «Динамо», причём в обеих встречах проявили характер.

Игра с нижегородцами началась для подопечных Романа Ротенберга не лучшим образом. Уже к девятой минуте гости повели 2:0 благодаря точным броскам Алексея Кручинина и Антона Силаева, а хозяевам пришлось менять на последнем рубеже Юхана Маттссона на Никиту Серебрякова. Данная рокировка полностью себя оправдала и помогла совершить камбэк, ведь новичок пропустил лишь раз и совершил 22 сейва. Однако когда Богдан Конюшков увеличил преимущество во втором отрезке, показалось, интрига умерла.

Но в заключительном периоде коллектив с берегов Невы сотворил чудо. А главным героем стал Валентин Зыков, оформивший дубль менее чем за пять минут. Получив шанс на спасение, СКА его не упустил. Незадолго до сирены хоккеисты Игоря Ларионова в очередной раз удалились и позволили Алексу Гальченюку реализовать большинство. В итоге всё решилось в серии буллитов, где Серебряков не дал оппонентам реализовать ни одной попытки.

В матче с «Динамо» команда тоже заставила поклонников понервничать. Она вела 3:1, но на старте заключительного отрезка позволила соперникам дважды отличиться в неравных составах. На этот раз на первый план в сложный момент вышел Марат Хайруллин. Не блещущий результативностью в текущем сезоне нападающий дважды огорчил Илью Коновалова и помог партнёрам продлить удачную серию.

«Торпедо» же не лучшим образом проявило себя и в другом важном противостоянии с «Локомотивом». «Нули» на табло горели вплоть до 49-й минуты, пока дуплетом не выстрелили Владислав Фирстов и Василий Атанасов. Однако ярославцы также стремительно отыгрались усилиями Дмитрия Симашёва и Максима Шалунова. А в «лотерее» удача улыбнулась нижегородцам.

Неудачная выездная серия «Спартака»

«Спартак», напротив, притормозил и потерпел четыре поражения в пяти играх. Несмотря на это, он продолжает делить лидерство в Западной конференции с «Динамо». После того, как красно-белые не справились с «Локомотивом» и СКА, они уступили и набравшему потрясающий ход «Металлургу».

Незадолго до перерыва Никита Михайлис открыл счёт щелчком с близкой дистанции, воспользовавшись ошибкой гостей. Однако сразу после Андрей Локтионов замкнул наброс на дальней штанге и восстановил статус-кво. Но в заключительном отрезке магнитогорцы всё-таки дожали оппонентов, и это выглядело абсолютно логично, ведь они нанесли почти 50 бросков. Решил судьбу встречи молодой Данила Юров. Форвард с середины площадки организовал красивый слаломный проход, уйдя от троих соперников, и перехитрил Андрея Кареева. А точку на исходе большинства поставил Архип Неколенко.

Не слишком удачный отрезок москвичей можно объяснить и травмой главного центра Ивана Морозова. Хоккеист выбыл из строя во время поединка с «Салаватом Юлаевым» и вернётся в строй не раньше января. В его отсутствие коллективу Алексея Жамнова приходится непросто. «Локомотиву» и «Металлургу» «Спартак» забросил лишь раз, а СКА — два. К тому же тренерскому штабу приходится тасовать звенья.

Например, в игре с «Автомобилистом» лучшему бомбардиру регулярки КХЛ Николаю Голдобину не нашлось места в первом. Это не помешало столичной команде взять верх. А дубль оформил как раз переведённый в ведущую тройку Егор Филин. Не ушёл с площадки без 25-й шайбы в сезоне и Голдобин, поразивший пустой створ в концовке.

Казалось, затем москвичи спокойно одолеют «Куньлунь» в Мытищах, но их ждал «холодный душ». Ещё до перерыва гости пропустили дважды, хотя владели преимуществом. После ничего не изменилось, но контрвыпады аутсайдера смотрелись куда опаснее. А потому когда Люк Локхарт увеличил разрыв, никто не удивился. Более того, на старте заключительного отрезка канадец оформил дубль. Красно-белые сражались до конца и даже сократили отставание до минимума, но гол Цзян Фу снял все вопросы.

Чудо от «Барыса»

На Востоке «Металлург» прервал впечатляющую победную серию на отметке в 12 встреч, причём сделал это в матче не с грандом, а со скромным «Барысом», замыкающим таблицу конференции вместе с «Адмиралом».

Подопечные Андрея Разина были близки к тому, чтобы допустить осечку ещё за несколько дней до этого. Они пошли по пути СКА и совершили удивительный камбэк в выездном противостоянии с «Нефтехимиком», отыгравшись со счёта 0:3. Хоккеисты не могли выйти вперёд вплоть до 29-й минуты, зато потом шайбы полетели в ворота Александра Судницина одна за другой. Нижнекамцы умудрились отличиться трижды за 135 секунд, а штаб гостей оперативно поменял Судницина на Илью Набокова.

Однако лидер не опустил руки, а возродил интригу, воспользовавшись удалениями хозяев. Большинство реализовали Егор Яковлев и Юров. Затем Роман Канцеров восстановил равновесие уже в равных составах. А в серии буллитов фаворит оказался сильнее.

«Волевая победа. С одной стороны, это хорошо, но всё-таки, наверное, мы не настроились. Думали, соперник сам отдаст игру. Хорошо, что вовремя очнулись и отыгрались», — подчеркнул Разин после финальной сирены.

На матч с астанинцами «Металлург» тоже, видимо, не настроился должным образом и был за это наказан. Только теперь оппоненты отметились пять раз, а «Магнитка» ответила лишь голами Дмитрия Силантьева и Михайлиса.

«Сухари» Самонова и Билялова

На Востоке всё увереннее смотрятся и другие признанные гранды. Например, «Салават Юлаев» продолжает приятно удивлять непробиваемой обороной. Башкортостанцы не только преодолели отметку в 100 заброшенных шайб, но и меньше всех в КХЛ пропустили — 70. В последних пяти встречах регулярки они вовсе записали себе в актив два «сухаря».

Оба оформил Александр Самонов. Серебряный призёр ОИ в новом коллективе быстро стал «номером один» и заслужил любовь болельщиков. Причём нельзя сказать, что защитники всегда оставляют его без работы. Так, в противостоянии с «Трактором» голкипер совершил 35 сейвов. А вот коллега Зак Фукале оказался не столь надёжен и пропустил четыре при меньшем количестве бросков.

В матче с «Ладой» хоккеист, напротив, нечасто вступал в игру, но позволил огорчить себя дважды. Зато уфимцы спокойно взяли верх над одним из главных открытий сезона. А Самонов с четырьмя шатаутами делит лидерство по данному показателю в текущем розыгрыше КХЛ с Филиппом Долгановым из «Нефтехимика».

Улучшил положение в таблице и «Ак Барс». Вслед за серией из трёх поражений он одержал такое же количество побед. В том числе удалось «всухую» обыграть тольяттинцев — 2:0. Это позволило Тимуру Билялову установить новый клубный рекорд по количеству «сухарей» в КХЛ — 22. Спортсмен переписал достижение Эмиля Гарипова.

Возвращение Ковальчука

Несмотря на то, что со старта регулярки прошло три месяца, клубы не сбавляют активность на трансферном рынке. Так, близка к завершению сага с возвращением Ильи Ковальчука в «Спартак». По информации СМИ, в ближайшее время он подпишет контракт с москвичами до конца сезона.

Жамнов не подтвердил данные слухи, но пообещал пообщаться с ветераном, не выходившим на лёд на профессиональном уровне после завоевания Кубка Гагарина в 2021-м, во время Матча звёзд лиги.

Зато его помощник Алексей Ковалёв порассуждал о возможной роли олимпийского чемпиона в коллективе и предположил, что тот не будет попадать в основные тройки.

«Форвард такого калибра всегда способен помочь, даже выходя в большинстве. Потому что всё равно есть навык, видение площадки. Может, поначалу Илья будет где‑то уступать в скорости. Всё вокруг будет казаться быстрее. <...> Это не так легко, и встреч пять уйдёт на адаптацию. Но если Ковальчук в самом деле вернётся, будем постепенно вводить его в игру и использовать самые лучшие качества», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

Между тем, «Ак Барс» приобрёл у словацкого «Липтовски-Микулаша» Митчелла Миллера. Защитник известен историей с издевательствами над одноклассником с инвалидностью. За это спортсмен в возрасте 14 лет даже предстал перед судом. Во многом памятуя о том скандале, с американцем не хотят подписывать контракт клубы НХЛ.

Однако казанцы не побоялись сделать это. А генеральный менеджер коллектива Марат Валиуллин сравнил легионера с молодым Вячеславом Войновым и отметил высокую для представителя его амплуа результативность.

«Он хочет выигрывать и выйти на другой уровень. Понятно, что дверь в НХЛ ему закрыли. Но в мире каждый день что-то меняется», — заверил функционер.

Подарок для Бузовой

СКА в отличие от конкурентов в усилении не нуждается. Зато петербуржцы прикладывают максимум усилий, чтобы расширить базу болельщиков в том числе среди знаменитостей. Например, недавно Ольга Бузова в социальных сетях рассказала о получении специального подарочного набора от дружины из Северной столицы.

Она опубликовала ролик того, как открывает презент, в который помимо свитера с первым номером и её фамилией на спине входили кепка и шарф.

«Спасибо огромное Роману Ротенбергу за такое джерси. У меня такого не было. Я очень приятно удивлена перед концертом. Спасибо. Питер, вперёд», — поблагодарила певица.