«Металлург» по буллитам обыграл «Нефтехимик» в КХЛ, уступая в три шайбы по ходу матча
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Игра завершилась со счётом 4:3.
В составе проигравших шайбы забросили Булат Шафигуллин, Александр Дергачёв и Евгений Митякин. У «Металлурга» отличились Егор Яковлев, Данила Юров и Роман Канцеров, победный бросок на счету Никиты Михайлиса.
«Металлург» набрал 54 очка и занимает первое место в Восточной конференции. В активе «Нефтехимика» 35 очков и десятая позиция.
Ранее «Лада» проиграла «Ак Барсу», потерпев третье поражение подряд в КХЛ.