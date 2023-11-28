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«Металлург» по буллитам обыграл «Нефтехимик» в КХЛ, уступая в три шайбы по ходу матча

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«Металлург» по буллитам победил «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Металлург» по буллитам обыграл «Нефтехимик» в КХЛ, уступая в три шайбы по ходу матча
  • Gettyimages.ru
  • © Augustas Cetkauskas

Игра завершилась со счётом 4:3.

В составе проигравших шайбы забросили Булат Шафигуллин, Александр Дергачёв и Евгений Митякин. У «Металлурга» отличились Егор Яковлев, Данила Юров и Роман Канцеров, победный бросок на счету Никиты Михайлиса.

«Металлург» набрал 54 очка и занимает первое место в Восточной конференции. В активе «Нефтехимика» 35 очков и десятая позиция.

Ранее «Лада» проиграла «Ак Барсу», потерпев третье поражение подряд в КХЛ.

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