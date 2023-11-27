«Спартак» обыграл «Автомобилист» и возглавил таблицу в Западной конференции КХЛ
- РИА Новости
Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» завершилась со счётом 4:1.
В составе «Спартака» шайбами отметились Егор Филин (дубль), Никита Сусуев и Николай Голдобин. У хозяев единственный гол на счету Стефана Да Косты.
Таким образом, столичная команда прервала серию из трёх поражений и возглавила таблицу Запада, имея в активе 51 очко. «Автомобилист» с 42 очками располагается на седьмой строчке в Восточном дивизионе.
Ранее московское «Динамо» обыграло минское «Динамо» в матче КХЛ.