Московское «Динамо» обыграло минское «Динамо» в матче КХЛ
- РИА Новости
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Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу коллектива Алексея Кудашова.
В составе победителей шайбы забросили Артём Ильенко (22-я минута), Игорь Ожиганов (25-я), Седрик Пакетт (49-я), Егор Петухов (58-я). У проигравших отличился Роман Горбунов (9-я).
Московское «Динамо» (51 очко) лидирует в турнирной таблице Западной конференции. Минское «Динамо» (34) занимает восьмое место.
Ранее «Ак Барс» одержал победу над «Витязем» в матче КХЛ.