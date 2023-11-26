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Московское «Динамо» обыграло минское «Динамо» в матче КХЛ

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Московское «Динамо» в гостях нанесло поражение одноклубникам из Минска в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Московское «Динамо» обыграло минское «Динамо» в матче КХЛ
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу коллектива Алексея Кудашова.

В составе победителей шайбы забросили Артём Ильенко (22-я минута), Игорь Ожиганов (25-я), Седрик Пакетт (49-я), Егор Петухов (58-я). У проигравших отличился Роман Горбунов (9-я).

Московское «Динамо» (51 очко) лидирует в турнирной таблице Западной конференции. Минское «Динамо» (34) занимает восьмое место. 

Ранее «Ак Барс» одержал победу над «Витязем» в матче КХЛ.

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