Московское «Динамо» обыграло минское «Динамо» в матче КХЛ

Московское «Динамо» в гостях нанесло поражение одноклубникам из Минска в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

РИА Новости

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