СКА одержал сотую победу в КХЛ под руководством Ротенберга

Петербургский СКА в гостях нанёс поражение челябинскому «Трактору» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга. Эта победа стала сотой для Романа Ротенберга на посту главного тренер СКА.

В составе победителей отметились Борна Рендулич (29-я минута), Владимир Алистров (34-я) и Александр Никишин (60-я). У проигравших отличился Артём Блажиевский (38-я).

СКА с 51 очком занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» (46) располагается на шестой позиции на Востоке.

В параллельных матчах были зафиксированы следующие результаты:

«Сибирь» — «Барыс» — 5:1,

«Автомобилист» — «Салават Юлаев» — 3:2,

«Металлург» — «Торпедо» — 2:3.

Ранее Илья Ковальчук заявил, что у него осталась недосказанность по отношению к «Спартаку».