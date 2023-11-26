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Стоимость «СКА Арены», согласно госэкспертизе, составляет около 60 млрд рублей

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Генеральный директор «СКА Арены» Дмитрий Сватковский высказался о стоимости объекта.
Стоимость «СКА Арены», согласно госэкспертизе, составляет около 60 млрд рублей
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

«Арена строилась 36 месяцев. Согласно государственной экспертизе, стоимость основного объекта составляет около 60 млрд рублей. Впервые в России медиаборт на 360 градусов. Лёд соответствует регламенту КХЛ. У нас 2500 камер для безопасности», — приводит слова Сватковского РИА Новости.

«СКА Арена» 9 и 10 декабря должна принять Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Экс-футболисты Александр Мостовой, Андрей Аршавин, Роман Широков и Дмитрий Сычёв станут помощниками главных тренеров на Матче звёзд КХЛ.

Ранее Мостовой прокомментировал информацию о том, что он будет тренером команды на Матче звёзд КХЛ.

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