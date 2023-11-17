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Мостовой — о Матче звёзд КХЛ: у нас задача не помочь, а не мешать

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что он будет тренером команды на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Мостовой — о Матче звёзд КХЛ: у нас задача не помочь, а не мешать
  • РИА Новости

«У нас задача не помочь, а не мешать. Мы приняли это предложение с уважением, потому что хоккей и футбол — два самых популярных вида спорта в стране. Мне хотелось бы помочь ребятам, с которыми я дружу», — цитирует игрока Sport24.

Футболисты Мостовой, Андрей Аршавин, Роман Широков и Дмитрий Сычёв станут помощниками главных тренеров на Матче звёзд КХЛ.

Турнир состоится 9 и 10 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена».

Ранее сообщалось, что стали известны имена главных тренеров команд Матча звёзд КХЛ — 2023.

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