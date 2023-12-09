Буллит Аршавина, идеи Мостового и секрет Сычёва: как футболисты-ассистенты тренеров готовятся к Матчу звёзд КХЛ

Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Дмитрий Сычёв и Роман Широков станут ассистентами главных тренеров в Матче звёзд КХЛ. Царь в интервью RT пообещал вместе с Алексеем Жамновым поставить дивизиону Боброва спартаковский хоккей. Бывший полузащитник «Арсенала» подчеркнул, что постарается не мешать Андрею Разину, и изъявил желание лично исполнить буллит. А экс-форвард «Локомотива» намерен всю ночь учить тактические расстановки и заявил, что помощники получат возможность выйти на лёд.

Желание звёзд отечественного спорта пробовать себя в других видах в последнее время превратилось в тенденцию. Например, Александр Овечкин дебютировал за ФК «Динамо», а Александра Трусова выступила в прыжках в длину. По схожему пути пошли в хоккее, пригласив четырёх футбольных легенд: Александра Мостового, Андрея Аршавина, Дмитрия Сычёва и Романа Широкова на Матч звёзд КХЛ.

Однако речь не о выходе на лёд. Все они исполнят непривычную для себя роль ассистентов. Мостовой поможет Алексею Жамнову в сборной Дивизиона Боброва, Широков будет работать в паре с Алексеем Кудашовым в команде дивизиона Тарасова. Сычёву предстоит сотрудничать с Михаилом Кравцом в коллективе Дивизиона Чернышева, а Аршавину с Андреем Разиным — в дивизионе Харламова.

«История завершилась всего две-три недели назад. Такое предложение сделал Сычёв. Решил, почему бы не согласиться. Ответил: «Давай, хорошо». Постараюсь не мешать Андрею Владимировичу. Что скажут делать, то и буду. Если понадобится постоять в углу — пожалуйста. Ни на что не претендую», — рассказал бывший полузащитник «Арсенала» RT.

Тут же между ним и наставником «Металлурга» состоялся забавный диалог:

— Андрюш, ну что, ты готов?

— Меня тут спрашивают, что вы мне доверите.

— Всё!

Если другие экс-футболисты до того не были близко знакомы со специалистами, с которыми предстоит работать в тандеме, то Мостовой, напротив, давно дружен с Жамновым. По его признанию, они успели обсудить предстоящее мероприятие.

«Прежде ограничивались сообщениями. А сейчас встретились и лично всё проговорили. Но к данному противостоянию не следует относиться серьёзно. Хотя мы, как спартаковцы, всё равно постараемся привить дивизиону Боброва комбинационный хоккей. Главное, чтобы меня не выпускали», — отметил бывший капитан сборной России.

Более того, по признанию Мостового, он посетил четыре последние встречи красно-белых в регулярке КХЛ, и во всех они одержали победы. Знает он и о возвращении Ильи Ковальчука. Причём произошедшее Александра не удивило. Он считает, олимпийский чемпион находится далеко не в критическом возрасте для данного вида и ещё поможет молодым партнёрам.

Сычёв же в шутку пообещал всю ночь напролёт штудировать тактические схемы, чтобы давать Кравцу советы.

«Самое главное — получить удовольствие. Признаться, мне бы очень хотелось и самому выйти на лёд, но думаю, до этого ещё очень и очень далеко», — подчеркнул он.

Аршавин же был особенно рад возглавить дивизион Харламова, поскольку за коллектив выступает его друг Александр Радулов. Также он рассказал, как порой пересекается в Санкт-Петербурге с Артемием Панариным, когда тот возвращается в Россию в отпуск летом.

«Эмоции немного необычные, поскольку я — бывший футболист и прежде не принимал участия в подобного рода событиях. Просто очень интересно будет оказаться на новом стадионе, который вмещает больше 20 тыс. зрителей. До того внутри СКА Арены не был ни разу. Ну и любопытно вблизи посмотреть на ребят, виртуозно владеющих клюшками», — признался наставник.

В свою очередь, Мостовой подчеркнул, что ощущение большого спортивного праздника воцарилось в городе не Неве заранее.

«Чувствую, насколько грандиозное это мероприятие. Понимаем, речь идёт о гала-матче, и здесь нет таких напряжения и волнения, как в официальных встречах. Всё пройдёт в дружеской атмосфере. Люди сами получат удовольствие и порадуют болельщиков. Это самое главное», — подытожил он.

Выбор данной четвёрки в качестве ассистентов неслучаен ещё и потому, что все они после завершения карьеры регулярно выходят на лёд и демонстрируют неплохой уровень. Например, Сычёв в родном Омске с детства играл в бенди. При этом сам он скромно поставил выше себя Мостового, пошутив, что тот остаётся Царём и в хоккее.

Александр поблагодарил коллегу за высокую оценку, но признался, что ему тяжело на равных тягаться с молодыми соперниками, учитывая травмы.

«Я старше большинства ребят, с кем выхожу на площадку. Тому же Сычёву — 40, Роман Павлюченко — ещё младше. А мне — 55. Будь я моложе лет на 10, смотрелся бы ещё ярче. Но я не жалуюсь», — добавил Царь.

Аршавин, напротив, в фирменной манере поддел Мостового, а лучшим хоккеистом из числа бывших футболистов счёл Широкова. Впрочем, и личные качества он оценил довольно низко, заявив, что до завершения профессиональной карьеры едва мог стоять на коньках.

«Сейчас занимаюсь со специалистами, которые тренируют несколько любительских команд в Санкт-Петербурге. В серьёзных официальных матчах участия пока не принимал, но с Мостовым и Широковым играли вместе, когда открывали арену в Москве. Саша выглядел слабенько. Ему постоянно пихали со скамейки за обрезы. Я же стараюсь, как и на поле, выдавать ювелирные передачи. Лучше сделаю пас, чем брошу. Пока я всё-таки и сам слабенький, тем более играю не так часто», — посетовал он.

Увлечение экс-футболистов хоккеем превратилось в последние годы в приятную тенденцию. Сами атлеты объясняют её приемлемым уровнем нагрузки. Например, Мостовой, испытывающий проблемы со спиной, подчеркнул, что после выхода на лёд совсем не ощущает дискомфорта.

«У многих после ухода из спорта возникают сложности с позвоночником и суставами. Даже простой бег порой вызывает боль. А тут ты плавно катаешься по льду. Тем более, мы не носимся как угорелые, скости уже не те. Действуем за счёт мышления», — объяснил экс-капитан сборной России.

Согласился с ним и Аршавин. По его словам, когда он проводит футбольный матч, после неизменно испытывает дискомфорт. А после хоккейных встреч никаких неприятных ощущений не возникает.

В завершение новоиспечённые тренеры дали небольшой инсайд и признались, что в том или ином виде всё же продемонстрируют своё мастерство на льду.

«Конечно, жаль, что мы сами не сыграем в Матче звёзд, но могу раскрыть одну тайну. Мы всё-таки поучаствуем в некоторых конкурсах. Давайте пока оставим детали в секрете», — отметил Сычёв.

Мостовой добавил, что организаторы попросили их взять с собой амуницию, не став вдаваться в подробности. А Аршавин изъявил желание реализовать буллит.

«Я очень хочу лично исполнить его. Насколько знаю, такая возможность представится. Что придумаю? Могу попробовать сделать обычный бросок. Только в таком случае у меня появится шанс забить. Наш выход на лёд запланирован, но что точно предстоит делать, не знаю», — подытожил Андрей.