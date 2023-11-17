Канарейкин не против приглашения бывших футболистов на Матч звёзд КХЛ

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал приглашение бывших футболистов сборной России Александра Мостового, Андрея Аршавина, Романа Широкова и Дмитрия Сычёва на Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в качестве помощников главных тренеров команд.

«На мой взгляд, Матч звёзд КХЛ всё равно стоит рассматривать как игру с элементами шоу, где присутствуют лучшие на данный момент хоккеисты лиги, а выбор болельщиков является определяющим.

Добавление бывших футболистов в качестве помощников тренеров — абсолютно неплохо. Все они любят хоккей, я даже знаком с некоторыми из них. Мостовой, к примеру, играл в составе ветеранской команды «Спартака» на одном из турниров и был довольно хорош. Остальные тоже любят этот вид спорта. Почему нет?» — сказал Канарейкин RT.

Ранее Александр Кожевников предложил привлечь фигуристов и актёров к Матчу звёзд КХЛ.