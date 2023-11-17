RT в Telegram
Подпишись

Кожевников предложил привлечь фигуристов и актёров к Матчу звёзд КХЛ

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал приглашение бывших футболистов сборной России Андрея Аршавина, Александра Мостового, Дмитрия Сычёва и Романа Широкова на Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — 2023 в качестве помощников главных тренеров.
Кожевников предложил привлечь фигуристов и актёров к Матчу звёзд КХЛ
  • РИА Новости

«Я нормально отношусь к этой инициативе, ведь всё это делается ради телевизионного шоу. Хоккеисты будут играть не в полную силу ввиду риска получить травму, а эти ребята умеют говорить, и получится как-то разнообразить это событие для зрителей.

Заметьте, когда начинается какой-то хоккейный матч, в его открытии непременно участвуют фигуристы — парой или одиночно. Почему бы не привлекать и их? Можно также звать актёров, которые любят этот спорт», — сказал Кожевников RT.

Ранее сообщалось, что стали известны имена главных тренеров команд Матча звёзд КХЛ — 2023.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить