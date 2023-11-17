Кожевников предложил привлечь фигуристов и актёров к Матчу звёзд КХЛ
- РИА Новости
«Я нормально отношусь к этой инициативе, ведь всё это делается ради телевизионного шоу. Хоккеисты будут играть не в полную силу ввиду риска получить травму, а эти ребята умеют говорить, и получится как-то разнообразить это событие для зрителей.
Заметьте, когда начинается какой-то хоккейный матч, в его открытии непременно участвуют фигуристы — парой или одиночно. Почему бы не привлекать и их? Можно также звать актёров, которые любят этот спорт», — сказал Кожевников RT.
Ранее сообщалось, что стали известны имена главных тренеров команд Матча звёзд КХЛ — 2023.