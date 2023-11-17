Канарейкин считает, что бывшие футболисты помогут хоккеистам в Матче звёзд КХЛ
«Я бы не стал горячиться в отношении полезности их футбольных советов для хоккеистов. Это игра других тактических действий и площадок. А вот в качестве подготовки к матчу они могут принести что-то своё, в том числе атмосферу в раздевалку. Спортсменам будет важен их новый взгляд со стороны», — заявил Канарейкин RT.
Тренер также ответил на вопрос, стоит ли и дальше развивать подобные инициативы.
«По-моему, в хоккее уже всё это развито. Мы видим, что на матчах в качестве комментаторов появляются люди искусства и спорта. Всё это расширяет мировоззрение игроков, а люди из других областей добавляют новые идеи», — добавил он.
Ранее Александр Кожевников высказался о приглашении бывших футболистов сборной России на Матч звёзд КХЛ в качестве помощников главных тренеров.