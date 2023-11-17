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Кожевников: вряд ли футбольный опыт Мостового и Аршавина окажется полезным для тренеров на Матче звёзд КХЛ

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказался о приглашении бывших футболистов сборной России Андрея Аршавина, Александра Мостового, Дмитрия Сычёва и Романа Широкова на Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — 2023 в качестве помощников главных тренеров.
Кожевников: вряд ли футбольный опыт Мостового и Аршавина окажется полезным для тренеров на Матче звёзд КХЛ
  • РИА Новости

«Навряд ли именно их футбольный опыт окажется полезным для тренеров, но многие из них любят и понимают хоккей. Насколько я знаю, это точно можно сказать про Мостового и Аршавина. Возможно, у них возникнут новые идеи по ходу матча и они их подскажут наставникам. В конце концов, они ведь тоже талантливые люди», — заявил Кожевников RT.

Ранее сообщалось, что Фёдор Канарейкин не против приглашения бывших футболистов на Матч звёзд КХЛ.

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