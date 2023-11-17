Кожевников: вряд ли футбольный опыт Мостового и Аршавина окажется полезным для тренеров на Матче звёзд КХЛ
- РИА Новости
«Навряд ли именно их футбольный опыт окажется полезным для тренеров, но многие из них любят и понимают хоккей. Насколько я знаю, это точно можно сказать про Мостового и Аршавина. Возможно, у них возникнут новые идеи по ходу матча и они их подскажут наставникам. В конце концов, они ведь тоже талантливые люди», — заявил Кожевников RT.
Ранее сообщалось, что Фёдор Канарейкин не против приглашения бывших футболистов на Матч звёзд КХЛ.