Дер-Аргучинцев заменит Яшкина на Матче звёзд КХЛ

Нападающий челябинского «Трактора» Семён Дер‑Аргучинцев заменит форварда казанского «Ак Барса» Дмитрия Яшкина в составе команды дивизиона Харламова на Матче звёзд КХЛ.

Об этом сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Нападающий Яшкин выбыл из строя на длительный срок из-за травмы руки, которую получил в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом». Игрока увозили в больницу на скорой помощи.

Дер‑Аргучинцев в текущем сезоне провёл 31 матч и набрал 17 очков.

Матч звёзд КХЛ — 2023 пройдёт 9–10 декабря в Санкт‑Петербурге на «СКА Арене».

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что совет организации рассмотрит возможность продления текущего сезона.