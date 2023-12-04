RT в Telegram
Подпишись

Совет руководителей клубов КХЛ обсудит возможность продления сезона

Короткая ссылка
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов сообщил, что совет организации рассмотрит возможность продления текущего сезона.
Совет руководителей клубов КХЛ обсудит возможность продления сезона
  • РИА Новости

«Из интересных вопросов обсудим то, о чём начали говорить год назад, — продление чемпионата на май. Сборная России и в следующем сезоне может быть не допущена на чемпионат мира. Решение будет приниматься в марте, но мы понимаем, что пока подвижек в положительную сторону нет», — цитирует Морозова ТАСС.

Он также подчеркнул, что организация также проведёт встречу с клубами лиги.

В данный момент самый поздний срок завершения сезона — не позднее 30 апреля. 

Напомним, что в финальной серии прошлого сезона ЦСКА обыграл «Ак Барс» (4-3) и в третий раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина. Фёдоров с армейским клубом два раза подряд выиграл Кубок Гагарина. Он возглавил ЦСКА в 2021 году.

Ранее сообщалось, что КХЛ готовы проводить хоккейные матчи на футбольных аренах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить