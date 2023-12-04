Совет руководителей клубов КХЛ обсудит возможность продления сезона

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов сообщил, что совет организации рассмотрит возможность продления текущего сезона.

«Из интересных вопросов обсудим то, о чём начали говорить год назад, — продление чемпионата на май. Сборная России и в следующем сезоне может быть не допущена на чемпионат мира. Решение будет приниматься в марте, но мы понимаем, что пока подвижек в положительную сторону нет», — цитирует Морозова ТАСС.

Он также подчеркнул, что организация также проведёт встречу с клубами лиги.

В данный момент самый поздний срок завершения сезона — не позднее 30 апреля.

Напомним, что в финальной серии прошлого сезона ЦСКА обыграл «Ак Барс» (4-3) и в третий раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина. Фёдоров с армейским клубом два раза подряд выиграл Кубок Гагарина. Он возглавил ЦСКА в 2021 году.

Ранее сообщалось, что КХЛ готовы проводить хоккейные матчи на футбольных аренах.