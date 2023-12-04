В КХЛ готовы проводить хоккейные матчи на футбольных аренах

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что сейчас рассматриваются варианты проведения хоккейных матчей на футбольных аренах.

«Мы сейчас рассматриваем такие варианты — и совсем не против таких матчей. Нижний Новгород в этом году хотел попробовать. Ходили разговоры о «Спартаке». Но всё зависит от самих футбольных стадионов. Хоккейные матчи там можно проводить, когда на футбольном поле меняют газон», — цитирует Морозова «Матч ТВ».

8 ноября в КХЛ сообщили, что вопрос об организации матчей хоккейного клуба «Спартак» на «Открытие Банк Арене» обсуждался, но в данный момент конкретных планов проведения игр нет.

По информации журналиста Ивана Карпова, изначально игра должна была пройти 12 января со СКА. Но из-за решения провести реновацию газона на поле матч с большой долей вероятности состоится в декабре. Соперниками могут стать минское «Динамо» или «Куньлунь Ред Стар».

Ранее нижегородское «Торпедо» одержало победу над столичным «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.