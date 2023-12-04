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В КХЛ готовы проводить хоккейные матчи на футбольных аренах

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Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что сейчас рассматриваются варианты проведения хоккейных матчей на футбольных аренах.
В КХЛ готовы проводить хоккейные матчи на футбольных аренах
  • Gettyimages.ru

«Мы сейчас рассматриваем такие варианты — и совсем не против таких матчей. Нижний Новгород в этом году хотел попробовать. Ходили разговоры о «Спартаке». Но всё зависит от самих футбольных стадионов. Хоккейные матчи там можно проводить, когда на футбольном поле меняют газон», — цитирует Морозова «Матч ТВ».

8 ноября в КХЛ сообщили, что вопрос об организации матчей хоккейного клуба «Спартак» на «Открытие Банк Арене» обсуждался, но в данный момент конкретных планов проведения игр нет.

По информации журналиста Ивана Карпова, изначально игра должна была пройти 12 января со СКА. Но из-за решения провести реновацию газона на поле матч с большой долей вероятности состоится в декабре. Соперниками могут стать минское «Динамо» или «Куньлунь Ред Стар».

Ранее нижегородское «Торпедо» одержало победу над столичным «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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