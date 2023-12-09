Канадский хоккеист «Лады» Джозефс: «СКА-Арена» подошла бы любому клубу НХЛ
- РИА Новости
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«Это самая большая арена в мире, и когда выходишь на лед, понимаешь, насколько она огромная, сколько фанатов вмещает. Честно, она очень похоже на арену НХЛ, и любой клуб НХЛ мог бы здесь играть», — цитирует форварда сборной дивизиона Харламова ТАСС.
«СКА-Арена» вмещает 21,5 тыс. зрителей и является самой большой ареной в мире для проведения хоккейных матчей.
29-летний канадец является дебютантом Матча звезд КХЛ.
Ранее бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о своём участии в Матче звёзд КХЛ.