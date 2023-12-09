RT в Telegram
Подпишись

Канадский хоккеист «Лады» Джозефс: «СКА-Арена» подошла бы любому клубу НХЛ

Короткая ссылка
Нападающий тольяттинской «Лады» канадец Трой Джозефс после первого дня Звёздного уикенда Континентальной хоккейной лиги КХЛ) высоко оценил недавно введенную в эксплуатацию «СКА-Арену» в Санкт-Петербурге.
Канадский хоккеист «Лады» Джозефс: «СКА-Арена» подошла бы любому клубу НХЛ
  • РИА Новости
  • © Михаил Киреев

«Это самая большая арена в мире, и когда выходишь на лед, понимаешь, насколько она огромная, сколько фанатов вмещает. Честно, она очень похоже на арену НХЛ, и любой клуб НХЛ мог бы здесь играть», — цитирует форварда сборной дивизиона Харламова ТАСС.

«СКА-Арена» вмещает 21,5 тыс. зрителей и является самой большой ареной в мире для проведения хоккейных матчей.

29-летний канадец является дебютантом Матча звезд КХЛ.

Ранее бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о своём участии в Матче звёзд КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить