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Мостовой: к Матчу звёзд КХЛ не следует относиться серьёзно

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказал мнение, что к Матчу звёзд КХЛ не следует относиться серьёзно.
Мостовой: к Матчу звёзд КХЛ не следует относиться серьёзно
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«С Алексеем Жамновым давно знакомы и прекрасно общаемся, поэтому должны составить отличный тандем. Мы оба с ним из одного поколения спортсменов. Уже обсудили предстоящий матч. Пока ограничились тем, что обменивались сообщениями. А сейчас встретились и лично всё обсудили. Повторюсь, к данному противостоянию не следует относиться серьёзно. Но мы, как спартаковцы, всё равно постараемся привить сборной дивизиона Боброва комбинационный хоккей. Главное, чтобы меня не выпускали», — заявил Мостовой RT.

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