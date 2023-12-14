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Ротенберг поблагодарил клубы КХЛ за то, что отпустили игроков на Кубок Первого канала

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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал победу над командой «Звёзды и ВХЛ» в рамках Кубка Первого канала (5:2).
Ротенберг поблагодарил клубы КХЛ за то, что отпустили игроков на Кубок Первого канала
  • РИА Новости

«Крайне важная игра. Хотели проверить наработки, тактику. Отдадим должное сопернику — очень быстрые ребята, которые могут обыграть любого на этом турнире. Они себя ещё проявят. Игра складывалась непросто. Создали много моментов, но хромала реализация. Продуктивно пообщались с ребятами после второго периода, а в третьем уже показали то, что и хотели, — отличный хоккей», — сказал тренер корреспонденту RT.

Он также заявил, что игрокам не требуется мотивация, чтобы играть за сборную России. 

«Игра началась раньше, чем обычно начинаются игры в КХЛ. В субботу и воскресенье ждём полные трибуны. Мы собрались вчера, а значит, сегодня не так легко было сразу показать сыгранность. Ещё раз поблагодарю «Ак Барс», ЦСКА, «Торпедо», «Металлург», «Северсталь» — всех, кто отпустил к нам хоккеистов. Необходимо сплотить команду и запустить все механизмы. Будем добавлять с каждой игрой», — отметил он.

Ранее Владислав Третьяк назвал участие команды «Звёзды и ВХЛ» в КПК по хоккею интересным новшеством.

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