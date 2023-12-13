Жамнов: Голдобин и Порядин не поехали в сборную России из-за травм

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов объяснил, почему Павел Порядин и Николай Голдобин не прибыли в расположение сборной «Россия 25» перед Кубком Первого канала.

«Наши доктора отправили медицинское заключение по Порядину и Голдобину в сборную и федерацию по поводу того, что обоим хоккеистам надо залечить травмы. Если бы впереди был чемпионат мира, то игроки должны были прибыть в расположение национальной команды России и получить заключение у врачей сборной, но сейчас ситуация иная», — приводит слова Жамнова «Чемпионат».

Кубок Первого канала по хоккею пройдёт в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. Помимо сборной «Россия 25», участие в турнире примут команды Белоруссии, Казахстана, а также «Звёзды и ВХЛ», составленная из игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

Ранее сообщалось, что Никишин назначен капитаном сборной «Россия 25» на Кубке Первого канала.