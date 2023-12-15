Свечников: скучаю по России, бане и друзьям

Нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников рассказал о жизни в США.

«В России другая атмосфера, ты не думаешь о хоккее. В Америке нет бани, тут только сауна и хамам. 100% в скучаю по бане, по русской еде, когда мамы нет дома, по друзьям и семье», — сказал Свечников на YouTube-канале «Суперлига».

В нынешнем сезоне россиянин провёл в регулярном чемпионате НХЛ 16 матчей, в которых набрал 11 (1 + 10) очков.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров стал первым игроком, достигшим отметки 50 очков в текущем сезоне НХЛ.