RT в Telegram
Подпишись

Свечников: скучаю по России, бане и друзьям

Короткая ссылка
Нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников рассказал о жизни в США.
Свечников: скучаю по России, бане и друзьям
  • AP
  • © Karl B DeBlaker

«В России другая атмосфера, ты не думаешь о хоккее. В Америке нет бани, тут только сауна и хамам. 100% в скучаю по бане, по русской еде, когда мамы нет дома, по друзьям и семье», — сказал Свечников на YouTube-канале «Суперлига».

В нынешнем сезоне россиянин провёл в регулярном чемпионате НХЛ 16 матчей, в которых набрал 11 (1 + 10) очков.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров стал первым игроком, достигшим отметки 50 очков в текущем сезоне НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить