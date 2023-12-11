Аршавин после Матча звёзд КХЛ заявил, что никогда не изменял футболу

Бронзовый призёр чемпионата Европы Андрей Аршавин признался, что футбол всегда будет для него спортом номер один.

«Я никогда не изменял футболу, просто сейчас для меня физически проще играть в хоккей, чем в футбол, вот и всё. Мы ездили на проспект Кима, каждое воскресенье мама надевала на меня тяжёлую шубу, белые шаровары и так далее», — цитирует Аршавина ТАСС.

Экс-форвард «Зенита» признался, что ему это не нравилось.

«Я почти всегда старался сразу снимать коньки, на ботинках катался. Мама считала, что это здоровый образ жизни — зимой в футбол негде играть, надо ходить на коньки», — добавил Аршавин.

Аршавин со сборной дивизиона Харламова в финале Матча звёзд обыграл команду дивизиона Тарасова со счётом 8:7. Экс-футболист «Зенита» забросил шайбу и отдал результативную передачу.

14-й Матч звёзд прошёл в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».

Ранее Аршавин заявил, что ему было волнительно играть в Матче звёзд КХЛ.