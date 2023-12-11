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Аршавин после Матча звёзд КХЛ заявил, что никогда не изменял футболу

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Бронзовый призёр чемпионата Европы Андрей Аршавин признался, что футбол всегда будет для него спортом номер один.

«Я никогда не изменял футболу, просто сейчас для меня физически проще играть в хоккей, чем в футбол, вот и всё. Мы ездили на проспект Кима, каждое воскресенье мама надевала на меня тяжёлую шубу, белые шаровары и так далее», — цитирует Аршавина ТАСС.

Экс-форвард «Зенита» признался, что ему это не нравилось.

«Я почти всегда старался сразу снимать коньки, на ботинках катался. Мама считала, что это здоровый образ жизни — зимой в футбол негде играть, надо ходить на коньки», — добавил Аршавин.

Аршавин со сборной дивизиона Харламова в финале Матча звёзд обыграл команду дивизиона Тарасова со счётом 8:7. Экс-футболист «Зенита» забросил шайбу и отдал результативную передачу.

14-й Матч звёзд прошёл в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».

Ранее Аршавин заявил, что ему было волнительно играть в Матче звёзд КХЛ.

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