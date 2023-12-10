Аршавин заявил, что ему было волнительно играть в Матче звёзд КХЛ
- РИА Новости
«Было волнительно, мне трудно обращаться с шайбой. Не знал, как ребята будут отдавать мне шайбу, как я буду принимать. Но я чувствовал себя комфортно. Хотел выйти на лёд, потому что вряд ли когда-то сыграю на этой арене. Тем более при 20 тысячах», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».
Аршавин со сборной дивизиона Харламова в финале Матча звёзд обыграл команду дивизиона Тарасова со счётом 8:7. Экс-футболист «Зенита» забросил шайбу и отдал результативную передачу.
14-й Матч звёзд прошёл в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».
Ранее бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычёв признался, что ему очень понравилась атмосфера на Матче звёзд КХЛ.