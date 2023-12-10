RT в Telegram
Подпишись

Аршавин заявил, что ему было волнительно играть в Матче звёзд КХЛ

Короткая ссылка
Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу в составе сборной России Андрей Аршавин признался, что немного нервничал перед выходом на лёд в Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Аршавин заявил, что ему было волнительно играть в Матче звёзд КХЛ
  • РИА Новости

«Было волнительно, мне трудно обращаться с шайбой. Не знал, как ребята будут отдавать мне шайбу, как я буду принимать. Но я чувствовал себя комфортно. Хотел выйти на лёд, потому что вряд ли когда-то сыграю на этой арене. Тем более при 20 тысячах», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Аршавин со сборной дивизиона Харламова в финале Матча звёзд обыграл команду дивизиона Тарасова со счётом 8:7. Экс-футболист «Зенита» забросил шайбу и отдал результативную передачу.

14-й Матч звёзд прошёл в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».

Ранее бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычёв признался, что ему очень понравилась атмосфера на Матче звёзд КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить