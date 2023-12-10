Сычёв — об атмосфере на Матче звёзд КХЛ: всё шикарно

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычёв признался, что ему очень понравилась атмосфера на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Чувствуешь себя хоккейной звездой? Ну, какой звездой. Всё шикарно, побыть в атмосфере хоккея с профессионалами, с лучшими игроками КХЛ — дорогого стоит, почувствовать себя тут своим», — цитирует Сычёва Metaratings.

Уроженец Омска также признался, что следит за выступлением «Авангарда» в КХЛ.

«Была беспроигрышная серия, смотрю и за командой, и за действиями менеджмента. Омск — мой родной город, смотрю почти все матчи, когда есть возможность. Ещё в КХЛ нравятся «Спартак» и «Торпедо», — добавил экс-форвард «Марселя».

Матч звёзд КХЛ прошёл в Санкт-Петербурге на «СКА Арене». Сычёв вместе с Михаилом Кравецем в составе команды дивизиона Чернышёва проиграли матч за третье место сборной дивизиона Боброва.

Ранее сообщалось, что команда дивизиона Харламова стала победителем Матча звёзд КХЛ.