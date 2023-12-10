Сычёв — об атмосфере на Матче звёзд КХЛ: всё шикарно
«Чувствуешь себя хоккейной звездой? Ну, какой звездой. Всё шикарно, побыть в атмосфере хоккея с профессионалами, с лучшими игроками КХЛ — дорогого стоит, почувствовать себя тут своим», — цитирует Сычёва Metaratings.
Уроженец Омска также признался, что следит за выступлением «Авангарда» в КХЛ.
«Была беспроигрышная серия, смотрю и за командой, и за действиями менеджмента. Омск — мой родной город, смотрю почти все матчи, когда есть возможность. Ещё в КХЛ нравятся «Спартак» и «Торпедо», — добавил экс-форвард «Марселя».
Матч звёзд КХЛ прошёл в Санкт-Петербурге на «СКА Арене». Сычёв вместе с Михаилом Кравецем в составе команды дивизиона Чернышёва проиграли матч за третье место сборной дивизиона Боброва.
Ранее сообщалось, что команда дивизиона Харламова стала победителем Матча звёзд КХЛ.