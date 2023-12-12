«У нас с ходу установились очень тёплые отношения»: Порядин — об ударном звене «Спартака» и успешной работе Жамнова

Хороший контакт с будущими партнёрами по звену Николаем Голдобиным и Иваном Морозовым установился с первого дня пребывания в «Спартаке». Об этом в интервью RT рассказал нападающий красно-белых Павел Порядин. По его словам, в нынешнем сезоне многие в команде получают удовольствие от игры и с каждой новой победой обретают уверенность в своих силах. Хоккеист также рассказал, почему решился покинуть «Нефтехимик», объяснил, чем подкупает главный тренер Алексей Жамнов, и поделился мнением о возвращении в клуб Ильи Ковальчука.

— Какие эмоции оставил у вас Матч звёзд КХЛ?

— Всегда приятно, когда тебя приглашают на мероприятие, где собираются сильнейшие мастера лиги. Тем более фактически мы открыли «СКА Арену». Считаю, хороший город Санкт-Петербург заслуживает такую. Эмоции непередаваемые. Когда вышел на лёд и окинул взглядом трибуны, в голове крутилось: «Ух ты!» В КХЛ не так много спортивных сооружений такого масштаба. Да что там в лиге — в мире.

— Со льда размеры, наверное, впечатляют ещё больше.

— Они действительно поражают. Удивительно, насколько колоссальное это сооружение с точки зрения инженерных решений. Не каждый день играешь в таких условиях.

— Где лучше атмосфера, тут или в более компактном «Мегаспорте», где зрители гонят вперёд?

— Конечно, здорово было бы, если бы и «Спартак» выступал на такой вместительной арене. С другой стороны, антураж на наших домашних встречах — бомба. Особенно жарко становится во время дерби, например с «Динамо». Ну а когда мы вытаскиваем игры на характере, как это было с теми же бело-голубыми, фанаты по-хорошему сходят с ума. Плюс, разумеется, результаты благотворно сказываются на посещаемости. В любом случае болельщики «Спартака» — лучшие и навсегда останутся в моём сердце.

— Перед началом сезона могли себе представить, что вашу тройку с Николаем Голдобиным и Иваном Морозовым в полном составе позовут на Матч звёзд КХЛ?

— Когда стартовала регулярка, о подобных вещах, конечно, не думали. Просто пытались хорошо выполнять свою работу. Но потом матчи следовали один за другим, и у нас получалось всё больше. Сначала пригласили Колю. Поздравили его. Потом болельщики выбрали меня. Ждали, что включат в состав и Ваню. В итоге это произошло, и тоже были по-настоящему рады за него. Увы, Морозов получил травму, а их в спорте порой не избежать. Очень жаль, что его нет с нами в Санкт-Петербурге, но мы постоянно на связи и общаемся. Он молодец: не расстроился, а вместо этого попытался поддержать нас. Я бы на его месте повесил нос. Ждём возвращения Вани.

— Когда пришло понимание, что в этом сезоне вы готовы вместе делать большие вещи?

— Для начала нужно понимать один важный момент. Наша тройка объединила максималистов. Каждый из нас всегда стремится добиться на льду большего. Но в текущем розыгрыше КХЛ это можно сказать обо всей команде. Ещё летом на сборах много общались с тренерским штабом. Нам дали понять, что мы способны выигрывать не от случая к случаю, а всегда и у всех. Теперь все просто выходят на лёд и стремятся вкалывать по максимуму. Здорово, что у нас получается. А самое главное, «Спартак» получает удовольствие от собственной игры.

— Вы сами вместе с партнёрами неоднократно говорили о химии, сложившейся между вами, что вы дополняете друг друга. Неужели сборов хватило, чтобы наладить её?

— С первого дня пребывания в коллективе мы с Ваней и Колей стали хорошо общаться и вне площадки. Когда сразу получается сдружиться, это не может не сплачивать на льду. У нас с ходу установились очень тёплые отношения. Так и должно происходить в коллективе. Нет такого, чтобы кто-то тянул одеяло на себя или был недоволен. Стараемся избегать конфликтов при помощи диалогов. Да, порой где-то что-то не получается, но разговариваем и находим способ решения проблемы. Условно говоря, когда кто-то из нас не отдал другому передачу в выгодной ситуации, человек не будет таить обиду. Все парни постоянно на позитиве. Стараемся расти и развиваться вместе.

— Голдобин признавался, что вы часто проводите время и вне матчей и тренировок. Чем занимаетесь?

— Порой ходим в баню. Для хоккеистов это стандартная практика. Наверное, хочется погреться после поединков на льду. В Москве широкий выбор прекрасных банных комплексов. Иногда выбираемся в рестораны. В целом ничего необычного не делаем. Часто общаемся и семьями.

— Распишите сильные стороны каждого в вашем трио.

— Ваня — классический «центр», который выигрывает борьбу за шайбу. Коля великолепно реализует моменты, и это видно по статистике. Человек уже набрал в регулярке свыше 50 очков и отметился 26 голами. При этом у него волшебная интуиция: чувствует, когда требуется взять паузу, в какой точке вовремя открыться. И если мы демонстрируем свои лучшие навыки — всё получается.

Павел Порядин и Николай Голдобин

РИА Новости

— В этой регулярке вы уже забросили 18 шайб. До повторения личного рекорда осталось всего четыре. Можно сказать, поработали над броском?

— Честно говоря, не слежу за собственными достижениями и статистикой. Но, конечно, всегда хочется преодолевать некие новые планки. В первую очередь стараюсь помогать команде, а не забивать. Но вместе с тем сохраняю и нацеленность на ворота, поскольку без бросков не бывает голов. Забивать всегда приятно. Секрет успеха заключается в помощи ребят. С этими партнёрами волей-неволей станешь чаще огорчать вратарей. Порой они создают такие моменты, что грех промахнуться. Открываешься под пас — и тут же его получаешь. Но я не собираюсь расслабляться. Знаю: дорабатывай я в каждом эпизоде на максимуме, поднялся бы в гонке снайперов ещё выше.

— Весной генеральный директор «Нефтехимика» заявил, что вы изъявили желание перебраться в стан «Спартака», чтобы выиграть Кубок Гагарина. Лично для вас ключевым фактором стало назначение Алексея Жамнова?

— Одним из — точно. Алексей Юрьевич — удивительный тренер, с которым у меня сразу сложились тёплые взаимоотношения. Когда только приехал, пообщались с ним и всё обсудили. А так сошлось воедино несколько моментов. В первую очередь согласился на переход из-за серьёзных задач, стоящих перед коллективом. Не скрою, хотелось сделать шаг вперёд в карьере. Я провёл в Нижнекамске восемь лет. Там мне всё нравилось, но было желание поставить перед собой новый вызов. Требовалось выйти из зоны комфорта. Плюс был не против вернуться в родную Москву. Рад, что всё так получилось.

— Чем Жамнов отличается от других специалистов, под руководством которых трудились до того?

— Прежде всего спокойствием. Ощущается, что это опытный тренер, прекрасно понимающий, как нужно налаживать диалог с подопечными. Иногда ловишь себя на мысли, что он всегда идеально чувствует, какую фразу сказать в тот или иной момент, пусть на площадку и выходим мы. Причём речь о простых и очевидных вещах. Но они удивительным образом помогают. Повторюсь, коммуникация — одна из мощных сторон Жамнова. Он по кирпичику выстроил эту команду.

— Но и хоккей в вашем исполнении радует.

— Действительно изо всех сил стремимся радовать болельщиков. Перед нами не стоит задача просто набирать очки. Пытаемся играть в пас и делать упор на атаку. Вместе с тем есть ещё над чем работать — например, немало пропускаем. Поэтому впереди нас ждёт большой путь.

— Матч с «Динамо», закончившийся победой «Спартака» в овертайме со счётом 8:7, можно назвать самым эмоциональным в нынешнем сезоне?

— Со стороны это было совершенно невероятное яркое дерби, но, уверяю вас, мы были абсолютно спокойны даже в самые сложные моменты. Когда игра складывается для тебя неудачно, всегда есть два варианта. Самое простое — опустить руки и сдаться. Мы не сделали этого, даже когда уступали с разницей в три шайбы на старте второго периода. Понимали, что способны дожать оппонента и в такой ситуации. В итоге всё получилось. Потом была не менее сложная встреча с «Сочи», в которой тоже пришлось проявлять характер.

— Как раз во время противостояния с «Динамо» объявили о возвращении Ильи Ковальчука. Что испытали?

— Не могу сказать, что удивился, поскольку разговоры об этом ходили давно. Но я не был в курсе ситуации, и, когда на кубе показали видео с ним и Жамновым, сильно обрадовался. Приятно будет поиграть за одну команду с таким мастером. Несмотря на то что Илье 40 лет, думаю, он даст нам немало полезных советов как на площадке, так и в раздевалке. Лично пока пообщаться не довелось, только поздоровались. Совсем скоро он начнёт тренироваться с коллективом — там и познакомимся.