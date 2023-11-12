Жамнов назвал заслугой всей команды наличие на Матче звёзд КХЛ тройки «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов считает справедливым решение включить трёх нападающих красно-белых в команду на Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2023 года.

«Это большой плюс для нашей организации и «Спартака», что у нас едет тройка и тренер. Это заслуга всей команды и тренерского штаба. Конечно, для меня это честь — представлять команду на Матче звезд», — цитирует Жамнова ТАСС.

Олимпийский чемпион Альбервиля возглавит сборную дивизиона Боброва. В состав его команды вошли нападающие «Спартака» Николай Голдобин, Иван Морозов и Павел Порядин. Голдобин является лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ. На счету 28-летнего форварда 21 шайба и 24 результативные передачи.

Звёздный уикенд КХЛ 2023 года состоится 9 и 10 декабря в Санкт-Петербурге.

Ранее стали известны полные составы команд на Матч звёзд КХЛ.













