RT в Telegram
Подпишись

Жамнов назвал заслугой всей команды наличие на Матче звёзд КХЛ тройки «Спартака»

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов считает справедливым решение включить трёх нападающих красно-белых в команду на Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2023 года.

«Это большой плюс для нашей организации и «Спартака», что у нас едет тройка и тренер. Это заслуга всей команды и тренерского штаба. Конечно, для меня это честь — представлять команду на Матче звезд», — цитирует Жамнова ТАСС.

Олимпийский чемпион Альбервиля возглавит сборную дивизиона Боброва. В состав его команды вошли нападающие «Спартака» Николай Голдобин, Иван Морозов и Павел Порядин. Голдобин является лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ. На счету 28-летнего форварда 21 шайба и 24 результативные передачи.

Звёздный уикенд КХЛ 2023 года состоится 9 и 10 декабря в Санкт-Петербурге.

Ранее стали известны полные составы команд на Матч звёзд КХЛ.






Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить