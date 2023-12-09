Мостовой: возвращение Ковальчука в «Спартак» не удивило

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказал мнение после возвращения олимпийского чемпиона по хоккею Ильи Ковальчука в «Спартак».

«Я посетил четыре последние встречи ХК «Спартак», и все четыре красно-белые выиграли. Правда, с последней с «Сочи» ушёл при счёте 1:2 после второго периода. Потом уже порадовался, когда узнал, что дожали южан. Конечно, знаю о возвращении Ильи Ковальчука. Меня произошедшее нисколько не удивило, всё-таки 40 в этом виде не предел. Видел его до этого и предполагал, что он может возобновить карьеру», — заявил Мостовой RT.

Ранее Мостовой высказал мнение, что к Матчу звёзд КХЛ не следует относиться серьёзно.