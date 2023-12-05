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Нападающий «Спартака» Цыплаков назвал матч с «Динамо» в КХЛ самым сумасшедшим в карьере

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Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков поделился эмоциями после победы над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Наверное, да, это самый сумасшедший матч в моей карьере. Мне очень понравилось. Мы знали, что выиграем. У меня не было переживания. Не знаю даже, как объяснить такую результативность. Сегодня, кажется, залетало всё, что только могло залететь», — приводит слова Цыплакова РИА Новости.

Игра завершилась в овертайме со счётом 8:7.

«Спартак» набрал 54 очка и возглавил Западную конференцию. В активе «Динамо» также 54 очка и вторая позиция.

Ранее главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу над московским «Динамо».

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