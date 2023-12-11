Американец Барбер назвал лучшим буллит банкой икры на Матче звёзд КХЛ

Американский нападающий казанского «Ак Барса» Райли Барбер признался, что ему очень понравилась организация и атмосфера Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Было здорово посмотреть, как парень из Северной Америки бросает икру в сетку в меховой шапке. Это было, пожалуй, самое крутое», — цитирует Барбера ТАСС.

Он назвал сумасшедшей и очень насыщенной программу звёздного уик-энда.

«Мне очень понравилось. Старался получать удовольствие от каждой минуты. Я играл на некоторых прекрасных аренах НХЛ, но эта — просто прекрасная. Здесь было круто сыграть», — добавил он.

Защитник хабаровского «Амура» в рамках конкурса на лучший буллит выполнил бросок в шапке-ушанке, использовав вместо шайбы банку икры.

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