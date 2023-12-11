Американец Барбер назвал лучшим буллит банкой икры на Матче звёзд КХЛ
«Было здорово посмотреть, как парень из Северной Америки бросает икру в сетку в меховой шапке. Это было, пожалуй, самое крутое», — цитирует Барбера ТАСС.
Он назвал сумасшедшей и очень насыщенной программу звёздного уик-энда.
«Мне очень понравилось. Старался получать удовольствие от каждой минуты. Я играл на некоторых прекрасных аренах НХЛ, но эта — просто прекрасная. Здесь было круто сыграть», — добавил он.
Защитник хабаровского «Амура» в рамках конкурса на лучший буллит выполнил бросок в шапке-ушанке, использовав вместо шайбы банку икры.
Ранее Фёдор Канарейкин заявил, что на данный момент Никита Кучеров — самый великий российский хоккеист.