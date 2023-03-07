40 сейвов Самонова и гол от шлема Трямкина: как «Северсталь» и «Металлург» повели в сериях первого раунда плей-офф КХЛ

«Авангард» на выезде умудрился победить «Сибирь», хотя нанёс всего 12 бросков по воротам Антона Красоткина, а «Металлург» второй раз подряд дожал «Автомобилист» в овертайме с помощью рикошета. Дубль Даниила Вовченко и 40 сейвов Александра Самонова помогли «Северстали» взять верх над ЦСКА в Череповце, а сухой матч Ильи Коновалова позволил «Динамо» в Москве одолеть «Торпедо». Чем запомнились третьи матчи первого раунда Кубка Гагарина — в материале RT.

Потрясающая реализация «Авангарда»

Матчи между «Сибирью» и «Авангардом» в первом раунде Кубка Гагарина зачастую получаются парадоксальными. Например, в стартовой встрече омичи владели подавляющим преимуществом, но уступили в овертайме. В третьей ситуация повторилась с точностью до наоборот. Новосибирцы горели желанием в родных стенах вырваться вперёд в серии и с первых минут заперли соперника в его зоне, однако потерпели поражение — 3:4.

А гости умудрились отличиться четырежды при всего 12 бросках и повторили рекорд реализации (33,3%) для команд, побеждавших на выезде в плей-офф КХЛ. Они великолепно использовали большинство и безжалостно наказывали хозяев за нарушения правил. Пропустив в неравных составах уже на третьей минуте, коллектив Михаила Кравца быстро отыгрался благодаря голу Сергея Толчинского. Вскоре Владимир Ткачёв вывел его вперёд. А после перерыва Корбан Найт отличился красивым броском в теннисном стиле. Казалось, окончательно интрига умерла, когда Толчинский оформил дубль. К слову, форвард пока является лучшим снайпером и бомбардиром команды (3 + 1) в Кубке Гагарина.

Оставшееся время прошло в постоянных атаках «Сибири», которая в итоге записала себе в актив 36 бросков. Но великолепную игру провёл Василий Демченко, совершивший 33 сейва. Помогали ему и партнёры, которые заблокировали в общей сложности 31 щелчок. И всё же в концовке подопечные Андрея Мартемьянова едва не спаслись. На 54-й минуте они огорчили Демченко, причём сам вратарь сыграл не лучшим образом. После наброса с нулевого угла шайба прошла у него между щитков — и Никита Шашков не промахнулся. А затем хозяева наказали оппонента за серию удалений. За 52 секунды до финальной сирены Тревор Мёрфи сократил отставание до минимума. Но «Аванград» всё же отбился и одержал важнейшую гостевую победу.

Невероятное везение «Металлурга»

Ещё более упорным на Востоке получается противостояние «Металлурга» и «Автомобилиста». Хоккеистам обеих команд не позавидуешь, ведь за три дня они провели два тяжелейших матчах, которые суммарно растянулись почти на 180 минут, и вдобавок совершили перелёт из Екатеринбурга в Магнитогорск. Причём в обоих случаях важнейшую победу в овертайме добыла именно «Магнитка». Скорее всего, в приблизительно равной паре сказывается богатейший опыт плей-офф. Команда дважды завоёвывала Кубок Гагарина и столько же добиралась до финала, тогда как соперник лишь однажды пробился дальше стартового раунда.

Сама игра получилась не самой яркой. Хоккеисты действовали предельно осторожно и опасались рисковать. Оба коллектива оставляли друг другу минимум пространства. По этой причине шайба часто оказывалась у бортов, где за неё велась жёсткая борьба. У Юхана Маттссона и Эдди Паскуале было немного работы. По такой игре крайне важно было воспользоваться чужой ошибкой. И первым это удалось гостям. В концовке второго периода Григорий Дронов получил необязательное удаление за неспортивное поведение — и «Металлург» мгновенно был за это наказан. Большинство реализовал Ник Эберт.

Подопечные Ильи Воробьёва отреагировали на произошедшее, как подобает фавориту, и сразу после перерыва восстановили равновесие. Причём гол в их исполнении получился эффектным. Коди Кёрран отдал великолепную разрезающую передачу на ход Семёну Кошелеву, а тот ворвался в зону между двумя оппонентами и легко переиграл Маттссона.

Больше шайб болельщики в основное время не дождались, а в овертайме чаша весов могла склониться в обе стороны. Например, магнитогорцы не реализовали три большинства. В составе «Автомобилиста» великолепный момент упустил Стефан Да Коста, чей бросок в упор чудом парировал Паскуале. Но и на этот раз удача улыбнулась хозяевам. Они снова вырвали победу в дополнительное время благодаря курьёзному рикошету. На 91-й минуте Денис Зернов, оказавшись за чужими воротами, наудачу бросил шайбу на пятак — и та от шлема Никиты Трямкина залетела в сетку.

Оглушительное фиаско ЦСКА

А «Северсталь» на Западе продолжает творить историю. Скромной команде, занявшей по итогам регулярки лишь седьмую строчку в конференции, отводили роль спарринг-партнёра для ЦСКА. Первый матч действующие чемпионы и правда выиграли уверенно, но во втором грянула сенсация. Армейцы, имея подавляющее преимущество, в домашних стенах потерпели поражение в овертайме. Тем не менее это казалось стечением обстоятельств и результатом вдохновенной игры Александра Самонова.

Картина игры не поменялась и в Череповце. Красно-синие вновь владели инициативой и вынудили уступающего в классе соперника прижаться к собственным воротам. Они нанесли намного больше бросков (43:19) и провели в атаке почти в два раза больше времени (17:31 против 09:04). И если в предыдущем поединке фавориту не везло, то на этот раз Самонову приходилось доставать шайбы из сетки. На 14-й минуте Михаил Григоренко открыл счёт, реализовав двойное большинство, а незадолго до перерыва Антон Слепышев вновь вывел гостей вперёд.

Но хозяева умудрялись выжимать максимум из минимума имеющихся шансов. Например, в стартовом отрезке Адам Лишка с нулевого угла переиграл Александра Шарыченкова. А сразу после перерыва Егор Морозов наказал москвичей за два удаления. Следующий обмен голами состоялся в середине противостояния. На шайбу Максима Мамина спустя всего девять секунд ответил Даниил Вовченко, убежавший от защитника и поразивший дальнюю девятку.

Складывалось впечатление, что в заключительном периоде ЦСКА всё же добьётся своего, но фортуна вновь оказалась на стороне «Северстали». Не успели команды вернуться на лёд из раздевалок, как Виталий Абрамов получил необязательный малый штраф за подножку. Череповчане тут же этим воспользовались. И вновь свой момент не упустил оформивший дубль Вовченко. В оставшееся время коллектив Сергея Фёдорова перешёл на навал, но больше не сумел огорчить записавшего себе в актив 40 сейвов Самонова. В концовке гости сняли вратаря, но лишь пропустили пятый в пустые. Никита Рожков в падении бросил в прорыв Александра Петунина.

Уверенная победа «Динамо»

Другому фавориту, «Динамо», напротив, удалось взять реванш у «Торпедо» и выйти вперёд в серии. После второго матча, в котором москвичи потерпели поражение, пропустив пять шайб, многие критиковали их за примитивную игру и восхищались комбинационным умным хоккеем в исполнении подопечных Игоря Ларионова.

Однако в родных стенах козыри бело-голубых сыграли, тогда как у хвалёных соперников не получилось ничего. Со стартовой сиреной арбитра они завладели инициативой и повели осаду чужих ворот. Правда, распечатать Ивана Кульбакова не удавалось почти полчаса. А в эпизодах, когда был бессилен выручить партнёров голкипер, ему на помощь приходили штанги.

Но в середине второго периода хозяева воспользовались первой же недоработкой белоруса. После броска соотечественника Кирилла Готовца от левого борта он выпустил шайбу прямо перед собой — и её тут же добил в створ Иван Игумнов. А спустя четыре минуты «Динамо» удвоило преимущество. И вновь огорчить соперника помогли давление и агрессия. Бело-голубые запрессинговали гостей в чужой зоне и вынудили защитника потерять шайбу, а Иван Муранов отправил её под перекладину. Окончательно же всё стало понятно в начале заключительного отрезка, когда Эрик О'Делл точным щелчком завершил ещё одну быструю атаку — 3:0. В свою очередь, нижегородцы так и не сумели огорчить Илью Коновалова, отразившего все 24 броска.