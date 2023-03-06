Главный тренер «Авангарда» — о победе над «Сибирью»: хорошо, что отбились

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец высказался о победе своей команды над «Сибирью» в матче плей-офф Кубка Гагарина.

«Мы были готовы к такому натиску «Сибири», всегда здесь тяжело играть, болельщики гонят команду. Команда очень хорошая, все четыре звена выполняют отличную работу, борются. Самое главное — выиграли, маленький шажок сделали. Нужно отдохнуть и подготовиться к следующей встрече», — цитирует Кравца «Чемпионат».

Встреча в Новосибирске на стадионе «Сибирь» завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В составе победителей забитыми шайбами отметились Сергей Толчинский (7-я и 42-я минуты), Владимир Ткачёв (14-я) и Корбан Найт (33-я).

В составе хозяев забили Егор Аланов (2-я), Никита Шашков (53-я) и Тревор Мёрфи (59-я).

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Авангарда».

Четвёртая игра серии состоится 8 марта в Новосибирске.

Ранее стало известно, что СКА победил минское «Динамо», забросив четыре безответные шайбы в плей-офф КХЛ.