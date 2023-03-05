«Адмирал» обыграл «Салават Юлаев» и вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ

Владивостокский «Адмирал» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в третьем матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила на «Фетисов-Арене» во Владивостоке и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились защитники Динар Хамидуллин, Евгений Лисовец и Юрий Паутов. У гостей голы на счету нападающих Артёма Пименова и Николая Кулёмина.

Таким образом, счёт в серии стал 2:1 в пользу «Адмирала».

Четвёртая игра серии состоится 7 марта во Владивостоке.

Ранее сообщалось, что череповецкая «Северсталь» победила московский ЦСКА во втором матче плей-офф КХЛ.