«Авангард» обыграл «Сибирь» и вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ
- РИА Новости
Встреча в Новосибирске на стадионе «Сибирь» завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
В составе победителей забитыми шайбами отметились Сергей Толчинский (седьмая и 42-я минуты), Владимир Ткачёв (14-я) и Корбан Найт (33-я).
В составе хозяев забили Егор Аланов (вторая), Никита Шашков (53-я) и Тревор Мёрфи (59-я).
Таким образом, счёт в серии стал 2:1 в пользу «Авангарда».
Четвёртая игра серии состоится 8 марта в Новосибирске.
Ранее стало известно, что СКА победил минское «Динамо», забросив четыре безответные шайбы в плей-офф КХЛ.