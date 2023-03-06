«Авангард» обыграл «Сибирь» и вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ

Омский «Авангард» в гостях одержал победу над «Сибирью» в рамках третьего матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2022/23.

Встреча в Новосибирске на стадионе «Сибирь» завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В составе победителей забитыми шайбами отметились Сергей Толчинский (седьмая и 42-я минуты), Владимир Ткачёв (14-я) и Корбан Найт (33-я).

В составе хозяев забили Егор Аланов (вторая), Никита Шашков (53-я) и Тревор Мёрфи (59-я).

Таким образом, счёт в серии стал 2:1 в пользу «Авангарда».

Четвёртая игра серии состоится 8 марта в Новосибирске.

Ранее стало известно, что СКА победил минское «Динамо», забросив четыре безответные шайбы в плей-офф КХЛ.