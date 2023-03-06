Одна сенсация и три разгрома: как «Адмирал», СКА, «Локомотив» и «Ак Барс» повели в сериях первого раунда Кубка Гагарина

«Адмирал» дома отыгрался со счёта 0:2 и снова вырвал победу у «Салавата Юлаева» в овертайме благодаря выстрелу Юрия Паутова с отрицательного угла, а гол Александра Радулова в пустые ворота подвёл черту под триумфом «Ак Барса» в Нижнекамске. СКА в Минске забросил четыре безответные шайбы местному «Динамо», а дубль Даниила Тесанова и 31 сейв Даниила Исаева позволили «Локомотиву» на выезде разгромить «Витязь». Чем запомнились третьи матчи первого раунда Кубка Гагарина — в материале RT.

Невероятное спасение «Адмирала»

Очередной игровой день стартового раунда Кубка Гагарина начался с невероятного возвращения «Адмирала». «Салават Юлаев» в предыдущем матче не оставил шансов сопернику и дал понять, что не собирается затягивать серию. Вот и третья встреча во Владивостоке складывалась по сценарию фаворита.

Вместе с этим преимуществом владели хозяева. При поддержке болельщиков они забрали шайбу под свой контроль. Правда, уфимцы грамотно оборонялись, а Илья Ежов был надёжен на последнем рубеже. А в концовке второго периода подопечные Виктора Козлова дважды огорчили оппонента на контратаках. Сначала Артём Пименов не оставил шансов Никите Серебрякову броском из левого круга, а затем Александр Кадейкин и Николай Кулёмин разыграли аккуратную двухходовку с замыканием последнего.

Но в заключительном отрезке «Салават Юлаев» слишком сильно прижался к собственным воротам. Неслучайно Козлов после финальной сирены посетовал, что его команда сама позволила сопернику вернуться в игру. Показательная статистика: его подопечные нанесли всего один щелчок по чужим воротам. Зато в составе хозяев в сложный момент проявили себя защитники. Сначала Динар Хамидуллин, отметившийся в регулярке всего одним голом, сократил отставание до минимума, воспользовавшись грубой ошибкой визави. А затем Евгений Лисовец менее чем за четыре минуты до конца основного времени восстановил равновесие.

В овертайме же «Адмиралу», как и в первой встрече, удалось склонить чашу весов на свою сторону. И вновь огорчить Ежова удалось защитнику. Причём Юрий Паутов отличился броском с отрицательного угла благодаря рикошету от вратаря. Таким образом коллектив с Дальнего Востока снова вырвался вперёд в серии. Также в отчётной встрече произошло крайне редкое для профессионального хоккея событие — судья не зафиксировал ни одного удаления. Это всего третий подобный случай в истории плей-офф КХЛ.

Важная победа «Ак Барса»

В другой паре на Востоке борьбы не получилось, хотя все ждали от «Нефтехимика» и «Ак Барса» бескомпромиссного сражения. В Казани соперники обменялись победами, а второй поединок запомнился спровоцированной Александром Радуловым массовой потасовкой. При этом дополнительного наказания за свои действия он не получил и сумел выйти на лёд. Нижнекамцы дома жаждали отомстить. Например, защитник Евгений Кашников обещал, что соперники ответят за своё.

На деле хозяева явно перегорели и от избыточного желания допустили большое количество грубейших ошибок. Так, в середине первого периода один из подопечных Олега Леонтьева неаккуратно выбросил шайбу прямо на Дмитрия Кагарлицкого. Затем Андрей Тихомиров не сумел прервать прострел, и Кирилл Петров поразил пустой угол. Попутно он стал десятым игроком, которому удалось отметиться 30 и более голами в Кубке Гагарина.

А уже при счёте 1:2 хоккеист «Нефтехимика» в средней зоне, не глядя, выбросил шайбу назад и фактически вывел Никиту Дыняка на собственные ворота. После этого сопротивление нижнекамцев оказалось сломлено. Крайне полезную встречу провёл и Радулов. Если в предыдущем противостоянии он запомнился в основном дракой, то на этот раз не получил ни одного удаления, зато отдал результативную передачу и поразил пустые ворота в концовке. Это позволило ему войти в топ-4 самых результативных игроков Кубка Гагарина с 93 очками. Опережают нападающего только Сергей Мозякин (172), Данис Зарипов (128) и Вадим Шипачёв (114). Также он поднялся на первую строчку по числу голов в пустой створ в истории КХЛ (14).

Убедительный разгром СКА

Не получилось борьбы и на Западе, где были зафиксированы две крупные победы с одинаковым счётом 4:0. Впрочем, разгромное поражение минского «Динамо» от СКА можно объяснить серьёзными кадровыми проблемами. Из-за различных повреждений в заявку не попали сразу четыре ведущих легионера: Джозеф Душак, Седрик Пакетт, Ник Меркли и Джон Гилмор. В их отсутствие белорусский коллектив не сумел составить достойную конкуренцию петербуржцам и уже в первом периоде пропустил две безответные шайбы, позволив отличиться Дмитрию Яшкину и Никите Комарову.

Однако после перерыва у хозяев появился шанс вернуться в игру. На 26-й минуте чужие ворота поразил Артём Демков. Судьи рассмотрели эпизод, зафиксировали, что шайба пересекла линию, и засчитали гол. Но штаб гостей тут же взял запрос на помеху Дмитрию Николаеву, и Алексей Белов, внимательно посмотрев повтор, всё же зафиксировал нарушение правил. Неудивительно, что наставник «Динамо» Крэйг Вудкрофт именно данный эпизод назвал ключевым.

А так расстроенные минчане позволили Александру Никишину увеличить разрыв в счёте. До разгрома же дело в заключительном периоде довёл Василий Глотов. Зато Николаев записал себе в актив дебютный «сухой» матч в плей-офф КХЛ, отразив все 26 бросков. Хотя не пропустил СКА чудом, ведь заработал почти в три раза больше штрафных минут, чем соперник — 21 против восьми. Это стало для команды с берегов Невы единственной ложкой дёгтя. Роман Ротенберг после финального свистка даже посетовал, что так часто удаляться недопустимо.

Оглушительное фиаско «Витязя»

С аналогичным счётом завершилась встреча «Витязя» и «Локомотива». Таким образом ярославцы одержали вторую победу подряд и вырвались вперёд в серии. Подмосковным хоккеистам, как и игрокам «Нефтехимика», явно не хватило хладнокровия, о чём на пресс-конференции заявил наставник коллектива Вячеслав Буцаев. Это вылилось в 32 штрафные минуты (у оппонента — восемь). А защитник Джереми Руа вовсе был удалён за контакт с арбитром.

Гости хладнокровно пользовались помарками хозяев. В середине стартового отрезка им удалось реализовать первое же большинство. Рушан Рафиков мощным щелчком не оставил шансов Максиму Дорожко. Вскоре эффектный гол соорудил Даниил Тесанов. Он убежал в чужую зону после «обреза» соперника, красиво обыграл защитника и увеличил преимущество железнодорожников. Окончательно всё стало понятно после того, как в неравных составах в конце второго периода отличился Денис Алексеев. А точку в противостоянии поставил оформивший дубль Тесанов.

Также в составе «Локомотива» следует выделить Даниила Исаева, который, как и Николаев, отметился дебютным «сухарём» в Кубке Гагарина. Причём в отличие от коллеги он отразил более трёх десятков бросков — 31. Молодой вратарь пока отлично проводит серию, ведь в трёх матчах он пропустил всего трижды и неоднократно выручал партнёров.